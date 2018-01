Albano Dante Fachin, exlíder de Podemos en Cataluña, ha afeado este lunes al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que se refiera como “chorradas” al viaje del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Copenhague (Dinamarca).

En una mañana marcada por este viaje del presidente catalán cesado de Bruselas a la capital danesa para participar en un coloquio sobre el proceso independentista, a riego de ser detenido, Echenique publicaba el siguiente tuit: “¿Sabes por qué todo está lleno de fotos de Puigdemont en un vuelo de Ryanair? Muy fácil. Porque todo el tiempo que se hable de estas chorradas no se habla de esto de aquí abajo , de sus responsables, de los que los mantienen en el Gobierno y de los que no los quieren echar”.

El dirigente de la formación morada incluía una noticia de las conclusiones del informe Oxfam sobre desigualdad en España. “La recuperación favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres”, se asegura en el titular de esta información de ‘La Vanguardia’. “Los beneficios empresariales crecen un 200% mientras que los salarios se estancan”, reza el subtítulo.

¿Sabes por qué todo está lleno de fotos de Puigdemont en un vuelo de Ryanair? Muy fácil. Porque todo el tiempo que se hable de estas chorradas no se habla de esto de aquí abajo 👇, de sus responsables, de los que los mantienen en el Gobierno y de los que no los quieren echar. pic.twitter.com/8NeIHVTgPq — Pablo Echenique (@pnique) January 22, 2018

LA RESPUESTA DE FACHIN

Esta publicación no ha gustado nada a Albano Dante Fachin, que respondía, también en Twitter: “Hasta que la izquierda española no entienda que lo que pasa en Catalunya no son “chorradas” no será útil. Ni para Catalunya ni para España”.

Hasta que la izquierda española no entienda que lo que pasa en Catalunya no son "chorradas" no será útil. Ni para Catalunya ni para España. https://t.co/xdxja1BPGJ — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) January 22, 2018

Dante Fachin fue purgado como líder de Podem por Pablo Iglesias tras coquetear con el independentismo. Posteriormente, abandonó la formación y desde entonces ha criticado duramente a la dirección nacional morada. Antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, pidió en un vídeo el voto para formaciones separatistas.