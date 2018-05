Los 20 titulares de Rajoy durante su café con Susanna Griso

Mariano Rajoy ha sido entrevistado este jueves por Susanna Griso dentro del espacio ‘Un café con Susanna’ de ‘Espejo Público’ (Antena 3). El presidente del Gobierno ha sido preguntado por el anuncio de ruptura de Albert Rivera con el Gobierno por la aplicación del artículo 155, por Cataluña, por Cristina Cifuentes y la Comunidad de Madrid, por la relación de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, por la sentencia de ‘La Manada’, por el fin de ETA, por las pensiones o por su futuro político. Éstos han sido los 20 principales titulares que ha dejado el jefe del Ejecutivo:

PACTO CON CIUDADANOS

1.- “Haré lo que sea necesario para mantener ese pacto”.

2.- “Estoy convencido de que PP, PSOE y Ciudadanos, que hemos ido juntos en un tema tan difícil como era poner en marcha el artículo 155, continuaremos en el futuro”.

3.- “Lo de aprovechategui me salió. Probablemente sea una palabra que no esté en el diccionario de la lengua pero que a veces se utiliza de forma coloquial. Y no sabía que fuera vasco ni nada similar. Hay que dejar de buscarle 17 pies al gato”.

4.- “Mi mayor adversario es Podemos y no Ciudadanos”.

Estamos de acuerdo en lo esencial con el PSOE y Ciudadanos. El Pacto para defender la unidad de España ha funcionado y mi intención es mantenerlo en el futuro. #CaféRajoy pic.twitter.com/v5qTDAAy69 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 10, 2018

CATALUÑA

5.- “Repetir las elecciones en Cataluña sería un disparate”.

6.- “En Cataluña se está viviendo una situación ridícula porque los independentistas están pendientes de un señor que tiene secuestrada la voluntad del Parlamento de Cataluña”.

7.- “Estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno. Haré todo lo que esté en mi mano para normalizar la situación” [sobre el nuevo Gobierno de la Generalitat].

Cataluña merece un Gobierno que trabaje por y para todos los catalanes. Hay que recuperar la normalidad institucional, económica y social. #CaféRajoy pic.twitter.com/YE55fTS7xY — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 10, 2018

GÚRTEL

8.- “La acusación es que el PP podría ser condenado, no lo sabemos, por algo que no conocía. Eso es ser partícipe a título lucrativo. Pero ser condenado por algo que no conocía, no es algo que pueda merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía y en lo que había participado”.

CIFUENTES

9.- Se llevó un “disgusto” cuando se enteró del vídeo de 2011 de Cristina Cifuentes robando cremas en un supermercado porque “desconocía” la existencia de esa cinta.

10.- “La dimisión de Cifuentes se produjo por causas ajenas a su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Las cosas en Madrid van bien y está creciendo por encima de la media”.

11.- “Vamos a hacer todo cuanto este en nuestras manos para evitar que se produzcan episodios como los que hemos vivido”.

La @ComunidadMadrid está logrando cifras muy positivas de crecimiento, creación de empleo, turismo y exportaciones. Estoy convencido de que seguirá avanzando en la buena dirección. #CaféRajoy pic.twitter.com/6pToBJC0bQ — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 10, 2018

GALLARDÓN Y ‘LEZO’

12.- “Tengo la mejor opinión posible de Gallardón. Lleva muchos años en el partido y es una persona honrada, decente y competente”.

PENSIONES

13.- “Yo no me he cargado la reforma de 2013 porque las pensiones no subirán en función del IPC”.

14.- “¿Usted se cree que a mi, como presidente del Gobierno, me gusta que las pensiones hayan subido estos años un 0,25%? ¿Usted se cree que me divierte congelar el sueldo de los funcionarios? Tomé estas decisiones porque cuando llegué al Gobierno el país estaba al borde de la quiebra. Pero logramos liberarnos del rescate y subir las pensiones un poco”.

SENTENCIA DE ‘LA MANADA’

15.- “Se va a recurrir la sentencia y vamos a ver qué dicen en segunda instancia; vamos a estar siempre con las víctimas”..

16.- “Si es necesario, y lo estamos estudiando, que no lo sabemos todavía, se modificaría el Código Penal”.

Hay que acabar con la brecha salarial y con cualquier otra brecha de género; debe ser un compromiso de toda la sociedad. Apostamos por la igualdad real #CaféRajoy pic.twitter.com/bPtCOVRRuK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 10, 2018

ETA

17.- “La política penitenciaria será lo que dice la ley, no me voy a mover de la ley, que es lo que hice en Cataluña y es lo que hago como gobernante en cada momento. La ley es la expresión de la voluntad de la gente y conviene que no nos movamos de la ley” .

18.- “Lo más importante es que “ETA ha sido derrotada por la democracia y los españoles y ahora lo que queda es cuidar a las víctimas y tener un relato de lo que ocurrió. No voy a cambiar mi política de lucha contra el terrorismo porque creo que ha sido eficaz”.

ETA ha sido derrotada por la democracia y el coraje de los españoles. El Gobierno y el @PPopular estarán siempre con las víctimas. #CaféRajoy pic.twitter.com/3uzSyva5Gf — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 10, 2018

MALA RELACIÓN SANTAMARÍA-COSPEDAL

19.- “Me parece un tema muy pequeño y además me parece un tema muy machista. Si fueran dos señores no habríamos encontrado con todas esas portadas que hemos visto. Me parece un irrelevante que desconozco absolutamente”.

¿SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN?

20.- “A mí me gusta trabajar por mi país, francamente. Estoy a disposición de mi partido. Queda tiempo para esa decisión”.