Tanto en las primeras horas de ausencia del pequeño Gabriel Cruz, como durante los días posteriores de búsqueda e incluso una vez localizado su cuerpo, los bulos o informaciones falsas sobre el caso no han cesado.

“Hay que dejar trabajar a la Guardia Civil y no hay que difundir ningún tipo de bulo”, reclamaba el pasado domingo el ministro del Interior, José Ignacio Zoido. Una petición a la que también se sumaba este lunes la madre del pequeño, Patricia Ramírez, y que, no obstante, ha caído en saco roto.

Estas son algunas de las mentiras que han circulado por las redes relacionadas con el caso de Gabriel Cruz:

1.- LA DETENCIÓN DEL PADRE

Prácticamente el primer día de secuestro, corrió el rumor de que el padre había sido detenido. Esta información resultó ser falsa, pues, aunque sí prestó declaración (como todo el entorno del pequeño), Ángel Cruz estuvo en todo momento libre y atendiendo a los medios de comunicación.

2.- LA DETENCIÓN DE ANA JULIA

Días antes de la resolución del caso, concretamente el miércoles, también se especuló con la detención de Ana Julia Quezada, que al final resultó ser la presunta asesina de Gabriel. La Guardia Civil, que ya sospechaba de ella, la citó para que ampliara su declaración pero en ningún momento la detuvo, pues el objetivo era que no se sintiera vigilada y que les acabara conduciendo a Gabriel.

3.- LA PALA Y EL SACO DEL HERMANO DEL ACOSADOR DE PATRICIA

Tampoco se libró de la rumorología Diego, el hombre que acosaba a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel. El programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 informó de que “un testigo fiable” había visto al hermano del acosador metiendo un pico, una pala y un saco de grandes dimensiones en un coche. Se trataba de la declaración de una vecina que vive a 15 metros de la casa de los padres de Diego, que la han denunciado por falso testimonio.

Un testigo fiable ve a Diego, el hombre que acosaba a la madre de Gabriel, meter en un coche un pico, una pala y un saco entre las horas en las que desaparece el niño ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/laeGCFFiX0 — Espejo Público (@EspejoPublico) March 6, 2018

4.- LOS DOS MARROQUÍES QUE SECUESTRARON A GABRIEL

Los difusores de bulos xenófobos aprovechan cualquier circunstancia para promover el odio hacia los inmigrantes. Durante la operación de búsqueda de Gabriel, trascendió que “unos marroquíes en una furgoneta blanca” habían secuestrado al niño. Según ‘La Voz de Almería’, esta falsa información provocó en la zona de Campohermoso algunos altercados que obligaron a intervenir a la Guardia Civil.

Esto lo acaba de mandar el padre del niño:

Muchas gracias a todos

Ni aunque viva 100 años podré agradeceros todo lo que estáis haciendo, pero Gabriel no está en Las Hortichuelas, a mi niño se lo han llevado

La pista que para mi tiene más valor es la de 2 marroquíes en una Seat — Fco. Javier Rovira (@fjrmeconomistas) February 28, 2018

El padre de Gabriel, el niño desaparecido, acaba de confirmar en TV que no es el autor del mensaje que está circulando por redes en el que se dice que el niño ha sido secuestrado por marroquíes. #StopBulos — Jose A Reina (@joseareina) March 1, 2018

5.- GABRIEL MURIÓ A LOS DOS DÍAS

En las primeras horas de la aparición del cuerpo de Gabriel, circularon informaciones que aseguraban que Gabriel murió el día 1 de marzo, a pesar de que la desaparición se denunció el martes 27 de febrero. Este extremo, descartado ya por la autopsia, solo ha aportado ruido a las últimas horas de este horrible suceso.

6.- RELACIÓN DE ANA JULIA CON OTRO SECUESTRO

Un mensaje difundido en las redes sociales vinculaba a Ana Julia Quezada con el secuestro de Anaís Gómez, desaparecida el 4 de septiembre de 2016 en San Javier (Murcia).

“Es la misma que en 2016”, se lee en un texto ilustrado con un montaje en el que aparece el cartel de la niña sustraída junto a una foto de Ana Julia en la que posa con una menor. La mujer había publicado esa fotografía el 29 de marzo de 2014 en su cuenta personal de Facebook, abierta y por tanto accesible a cualquier usuario de esta red social.

La propia Policía Nacional tuvo que salir a desmentirlo utilizando su cuenta de Twitter. “Este y otros bulos circulan hoy. La detenida por la muerte de #Gabriel NO está vinculada al secuestro parental de Anaís. No creas ni compartas informaciones que no procedan de fuentes oficiales. #STOPBulos”, escribía la cuenta de la Policía Nacional.

Este y otros bulos circulan hoy. La detenida por la muerte de #Gabriel NO está vinculada al secuestro parental de Anaís.

No creas ni compartas informaciones que no procedan de fuentes oficiales. #STOPBulos pic.twitter.com/HdHN3GjzhO — Policía Nacional (@policia) March 11, 2018

7.- LA CADENA DE WHATSAPP

Tras conocerse la detención de Ana Julia comenzó a través de WhatsApp una cadena según la cual, cuanto más se compartiera el mensaje en cuestión, mayor sería una futura pena para la sospechosa. Como es evidente, difundir un mensaje por WhatsApp no puede cambiar una condena.

No. Esta cadena de whatsapp sobre la muerte de Gabriel es falsa. Por mucho que reenvíes un mensaje, las condenas no cambian. pic.twitter.com/1VivkseDp1 — MALDITO BULO (@malditobulo) March 11, 2018

8.- EL TUIT DE UN VOCAL DE PODEMOS

“Debemos proteger la imagen de la mujer acusada, las hordas fascistas están condenándola por ser de color y mujer. A saber lo que ha sufrido esa mujer para actuar así”. Ese tuit en las horas posteriores a la detención de Ana Julia Quezada fue atribuido a un vocal de Podemos. La realidad es que se trata de una cuenta falsa que se hace pasar por miembro del partido morado.