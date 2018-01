Antonio Nogales (IU), alcalde de Pedrera, un municipio sevillano de unos 5.000 habitantes, ha afirmado: “A mí también me gustaría ver a gente fusilada”. Sus declaraciones llegan en mitad de un clima de tensión en el pueblo, donde se han producido altercados y manifestaciones contra la población rumana en la localidad después de que, durante una pelea tras un accidente de tráfico, los ocupantes de uno de los coches -de origen rumano- agredieron al otro conductor -nacido en Pedrera-.

En un vídeo difundido en redes sociales puede escucharse cómo el alcalde defiende públicamente, entre las protestas de los vecinos de la localidad, que son los jueces quienes deben aplicar justicia: “Al que se salta la ley se le aplica la ley”. Ante las réplicas de los vecinos, continúa: “Si no le pasa nada… también hay gente que me gustaría que fusilaran. ¿Cómo queréis que os lo diga ya? A mí también me gustaría ver a gente fusilada. ¿Quieren que lo diga más? A mí me gustaría ver a gente fusilada, ¿pero entonces qué hago yo?”, prosigue Nogales.

Alcalde de Pedrera de IU en acción: "A mi me gustaría ver a gente fusilada"

EL PSOE PIDE SU DIMISIÓN

La secretaria general del PSOE en Sevilla, Verónica Pérez, ha pedido la “dimisión inmediata” del primer edil y diputado provincial de Izquierda Unida por sus declaraciones “irresponsables e incendiarias”.

“No se pueden tolerar unas afirmaciones tan radicales de un representante público que, en un momento tan delicado como el que vive estos días el pueblo de Pedrera, debería trabajar para rebajar la tensión y no echar más leña al fuego”, ha señalado.

PIDE DISCULPAS PERO SE JUSTIFICA

“Yo no quiero fusilar a nadie, evidentemente“, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero tras la polémica. También ha aprovechado para pedir disculpas por sus circunstancias. “¿En qué circunstancias se produce [mi declaración]? Después de una noche de cuchillos largos, como yo la he llamado. Porque se volcaron coches de madrugada de gente que no había cometido ningún hecho delictivo y se pasearon por la calle gritando y yendo a las puertas de los vecinos rumanos”, ha asegurado.

En lo que se refiere a que el PSOE pida su dimisión, el alcalde argumenta que “es lamentable que una dirigente política utilice un vídeo de un minuto de una asamblea de cerca dos horas”. Además, ha asegurado que los socialistas “han estado apoyando estas manifestaciones” contra la población rumana, por lo que considera que deberían preocuparse más “por sus concejales” en el ayuntamiento.

“Yo creo que Verónica Pérez (PSOE) debería decir a sus compañeros que lo que ellos han hecho es mucho más grave”, ha dicho, señalando en este sentido que al mismo tiempo que los socialistas de Pedrera piden su dimisión “por proteger a los ciudadanos rumanos”, Verónica Pérez la pide por sus declaraciones.

