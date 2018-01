Hay que seguir buscando. La presidenta del Parlament en la última legislatura y diputada electa por ERC, Carme Forcadell, no repetirá al frente de la institución catalana

Carme Forcadell, la presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña y diputada electa por ERC, ha confirmado que renuncia a repetir en el cargo durante la legislatura que comenzará la próxima semana. No renunciará sin embargo a su acta de diputada y mantendrá su escaño.

“Cierro un ciclo”, ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara catalana. “Tenía claro que mi presidencia sería por un perido no muy largo y que sería excepcional. Se necesita una persona libre de procesos judiciales. He cumplido los principales retos que me marqué al asumir la presidencia”, ha añadido.

Al mismo tiempo, Forcadell ha asegurado que “en ningún caso” abandona la política y que “continuará trabajando por un país (en referencia a Cataluña) más libre, manteniendo la fuerza y la voluntad de servicio público”.

Se mantiene así la incógnita sobre quien presidirá el Parlament, después de que el que más sonaba como sustituto de Forcadell, el exconsejero de Justicia Carles Mundó (ERC), anunciara esta semana que no recogerá el acta de diputado y que abandona la política.

🔴En aquest sentit, us anuncio que no em postularé per a presidir el Parlament de nou. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) January 11, 2018

🔴Vull agrair als treballadors del @parlament_cat la seva feina incansable en una legislatura difícil, han demostrat la seva increïble professionalitat i han estat a l’alçada de la institució. Moltíssimes gràcies. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) January 11, 2018

🔴Ara començo un nou camí com a diputada, amb unes responsabilitats diferents, però amb la mateixa força i voluntat de servei públic. A nivell personal, ha estat un honor. Estic agraïda pel privilegi d’haver presidit el Parlament del meu país. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) January 11, 2018

EN LIBERTAD PROVISIONAL

Carme Forcadell se encuentra investigada y en libertad provisional por su papel “medular” que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le atribuye a lo largo del proceso independnetista, así como por la “intensa repercusión” de su liderazgo a favor del secesionismo, primero desde la presidencia de la ANC y luego como presidenta del Parlament. Por este motivo el pasado 9 de noviembre el juez decretó prisión bajo fianza para Forcadell, que salió en libertad al día siguiente después de pagar los 150.000 euros de la fianza.

Llarena también instruye la causa iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Forcadell y cinco miembros más de la Mesa del Parlament por los delitos de prevaricación y desobediencia, por permitir que el Parlament debatiese y votara la hoja de ruta independentista y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.