Aaron Schlossberg ha saltado a la fama tras protagonizar un altercado racista en Estados Unidos. Este abogado estadounidense de origen judío, donante de la campaña de Donald Trump, insultó y acosó este miércoles a los clientes y camareros de un restaurante informal de Manhattan, Nueva York, por comunicarse en español.

“Tus empleados están hablando español con los clientes. Cada persona que he oído está hablando en español, él está hablando, él está hablando, ella también y esto es Estados Unidos”, se le oye decir a Schlossberg en un vídeo que grabó uno de los presentes y que se ha convertido en viral.

Su queja era hacia el encargado de un restaurante de la cadena estadounidense Fresh Kitchen en Madison Avenue. Schlossberg esperaba su turno para realizar un pedido cuando prestó atención a una conversación en español que se estaba llevando a cabo cerca de él. El abogado no dio crédito a lo que estaba escuchando y estalló a gritos en medio del establecimiento.

“Si yo pago para que vivan aquí, para que tengan servicio médico, lo mínimo que podrían hacer es hablar inglés”, protestaba Schlossberg, que llegó a asegurar que los trabajadores del local seguramente “fuesen indocumentados”. Además, amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El resto de clientes observaban perplejos la escena. Algunos condenaron los comentarios del abogado recordándole que efectivamente estaban en Estados Unidos y que por ello no era algo inusual escuchar una lengua como el español en sus calles, más aun en una ciudad tan multicultural como Nueva York, donde casi un cuarto de los habitantes hablan en este idioma.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?

Please share this.

Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish…TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.

Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c

— Shaun King (@ShaunKing) May 16, 2018