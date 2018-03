Mientras miles de mujeres -y hombres- se manifestaban en España por la igualdad de género este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los líderes de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de Ciudadanos, Albert Rivera, se enfrentaban en las redes sociales.

La pelea tuitera la inició Garzón, que acusó a Rivera de “machista” por un comentario aparentemente inocuo. “Feliz # DiaDeLaMujer. Queda mucho por hacer, luchemos juntos contra la discriminación y la violencia machista, por la libertad y la igualdad de nuestras madres, nuestras parejas y nuestras hijas. ‘La libertad se aprende ejerciéndola’, Clara Campoamor”, escribió el líder de la formación naranja para conmemorar la fecha.

Ese “nuestras” de Rivera indignó al diputado de Unidos Podemos. “Este tuit describe una parte importante de qué es el machismo. El problema es que los machistas no entienden que las mujeres no son de nadie, no tienen dueños, no son una propiedad. No son ‘nuestras’. Las mujeres son y deben ser libres”, indicó Garzón.

“RIDÍCULO”

La respuesta de Rivera llegaba poco después. El líder de Ciudadanos rescataba un tuit de Garzón en el que hablaba de “nuestras abuelas y abuelos, madres y padres”. “Hola Garzón, este tuit es ‘tuyo’… No te considero ‘machista’ por hablar de ‘tu abuela’ o ‘tu madre’. A ver si nos ayudáis a seguir incrementando los permisos de paternidad y la educación infantil en los PGE y dejáis de hacer el ridículo con el diccionario. Feliz #DiaDeLaMujer”

Y el de IU replicaba de nuevo: “Ridículo es criticar la huelga feminista y luego tratar de ponerse la ‘medallita’ hablando en nombre de las mujeres. El lenguaje reafirma esa idea. Podías haber venido a la mani para ver a mujeres luchar sin nadie que les de lecciones, pero se os ve desde lejos el machismo“.