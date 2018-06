El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha borrado en la mañana de este viernes un tuit en el que señalaba directamente a Albert Rivera como “gran responsable” de que Mariano Rajoy y el PP dejen de gobernar en España tras la moción de censura del PSOE.

Albiol considera que el líder de Ciudadanos ha tenido demasiada “prisa” por convertirse en presidente, lo que “ha arrastrado al país a una situación límite”.

Así criticaba Albiol a Rivera, considerando que lo único que ha sabido hacer el PSOE es “aprovechar la carambola y torpeza” de Ciudadanos para que la moción de censura salga hacia delante.

Sin embargo, después de publicar ese mensaje, el propio Albiol ha confirmado que lo ha borrado, al entender que con sus palabras había dado lugar a un debate en las redes para el que, en su opinión, “no era el día”.

“He eliminado el tuit anterior sobre el papel jugado por Cs durante esta semana. He visto que empezaba a generar un debate que con toda seguridad hoy no es el mejor día. Tiempo habrá”, ha indicado.

He eliminado el twitt anterior sobre el papel jugado por Cs durante esta semana. He visto que empezaba a generar un debate que con toda seguridad hoy no es el mejor día. Tiempo habrá.0

— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) June 1, 2018