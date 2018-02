El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat valenciana, Enric Nomdedéu, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que “el PP querría cambiar a Bonig pero la alternativa es como un chimpancé con una ballesta” junto a una noticia sobre la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz.

Todo nuestro apoyo y fuerza a @EvaOrtizVilella por los lamentables insultos de @Nomdedeu. @monicaoltra, ¿le va a exigir la dimisión o va a seguir permitiendo estas actitudes? Su silencio sólo la convierte en cobarde cómplice de este tipo de ataques repugnantes #NomdedéuDimisión pic.twitter.com/xPzooiDNxA — Grup Popular DipuVLC (@GrupoPPDival) February 19, 2018

💪Todo nuestro apoyo a @EvaOrtizVilella por el insulto que ha recibido por parte de un miembro de @compromis. Esperamos una respuesta contundente por parte de @joanbaldovi — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) February 19, 2018

Además de las críticas de distintos miembros del PP en esta red social, bajo el hashtag #NomdedéuDimisión, la diputada del PSOE en las Cortes valencianas Ana Barceló ha condenado esas palabras asegurando que “no es tolerable la descalificación” a la portavoz adjunta ‘popular’.

El grupo socialista en la Comisión de Justicia ha condenado las palabras de @Nomdedeu, no es tolerable la descalificacion a la Sindica Adjunta @EvaOrtizVilella — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) February 19, 2018

También el síndic del PSOE, Manolo Mata, ha escrito en su cuenta: “Me parece una barbaridad esa manifestación pública de un miembro del gobierno valenciano y debe ser rectificada inmediatamente”.

Nomdedéu ha contestado a Mata: “Y así lo he hecho, me he disculpado por haber usado una metáfora desacertada para resumir lo que dice el artículo, no apuntar antes de disparar”. Así lo ha explicado también a otras personas que le han reprochado el comentario, admitiendo que “seguramente podría haber encontrado una mejor metáfora para definir la actitud de quien dispara sin apuntar”.

I així ho he fet. M'he disculpat per haver usat una metàfora desencertada, per resumir el que diu l'article. No apuntar abans de disparar. — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) February 19, 2018

PIDEN SU CESE FULMINANTE

La secretaria general del PP valenciano, directamente aludida, ha pedido en un comunicado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el “cese fulminante” de Nomdedeu tras estas últimas “agresiones verbales” y las declaraciones de corte machista realizadas contra su persona.

“Las actitudes machistas y misóginas de un alto cargo del Consell merecen una reacción inmediata”, ha remarcado Ortiz, que considera que ha “superado todas las líneas rojas permitidas en cualquier sector de la sociedad”.

A su juicio, si Puig no lo cesa hoy mismo “será cómplice de las palabras de su secretario autonómico” y se ha preguntado también “dónde está ahora Compromís, dónde están los cargos de partido cuando una mujer es atacada por sus propios compañeros”. “Oltra y los suyos defienden a las mujeres dependiendo del partido en el que militen”, ha aseverado.

“Ya está bien de que los miembros de este Gobierno falten al respeto a las mujeres del PP y nadie les reproche nada” porque “con esta declaraciones denigra el cargo político que ostenta, denigra al Consell y denigra a su partido”, ha asegurado Eva Ortiz.

MÓNICA OLTRA JUSTIFICA LA EXPRESIÓN

La vicepresidenta de la Generalitat valencia, Mónica Oltra (Compromís), ha salido en defensa de Nomdedéu porque es “una metáfora para explicar el mundo”. Lo ha hecho en respuesta a Manolo Mata (PSOE), que criticaba esas palabras.

“La mona que se viste de seda, un pulpo en un garaje, un mono con ballesta, un elefante en cacharrería… metáforas para explicar el mundo. Presentar denuncias plagadas de falsedades es actuar de manera imprevisible y peligrosa = mono con ballesta. Lo haga hombre, mujer o extraterrestre”, ha indicado Oltra.