“El movimiento por la independencia es siempre no violento. Hoy no habrá pleno del Parlamento, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa”. Ese era el tuit con el que ANC desconvocaba la concentración a las puertas del Parlamento catalán, después de que varios centenares de manifestantes se saltaran el cordón policial.

♦️ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ♦️

El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa.

— Assemblea Nacional (@assemblea) January 30, 2018