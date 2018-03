La vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, no ha podido más. La política ha terminado estallando en Twitter tras ser entrevistada este sábado en el programa ‘Via Lliure’ de RAC1, medio afín a los independentistas.

Levy ha cargado contra el trato que ha recibido y el tono empleado por el presentador, Xavi Bundó. En un primer tuit, Andrea Levy ha asegurado que tras cada entrevista en medios independentistas, recibe amenazas de muerte. La vicesecretaria del PP se queja, además, de que eso es resultado de la manera de informar.

Cada vez que accedo a hacer entrevistas en medios independentistas recibo después amenazas de muerte e insultos de que me vaya de mi casa por parte de sus oyentes. Está bien saberlo. Es la sociedad que estos medios con su complicidad nos han dejado en Cataluña. — Andrea Levy (@ALevySoler) March 3, 2018

En un segundo tuit, Levy ejemplifica esas amenazas con lo que le ocurrió hace unos días en un pueblo catalán al que acudió con su madre. La política asegura que entonces le dijeron que no saldría viva de allí.

Los de los lacitos amarillos que comentais si. Los que el otro día paseando con mi madre por un pueblo de la costa me dijeron que había entrado pero no iba a salir viva de ese pueblo.

Lo malo es que con mi fortaleza de libertad no podeis. De ahi tantas ganas de amenazarme. https://t.co/36Bkra5m0W — Andrea Levy (@ALevySoler) March 3, 2018

Rifirrafe en directo

Los tuits de Andrea Levy llegaban después de una tensa entrevista en RAC1 que arrancaba ya con cruce de críticas. Y es que Bundó presentaba a Levy como “vicesecretaria del PP español”.

“Diputada del PP y vicesecretaria del PP, no entiendo lo de español, pero bueno”, respondía Levy. “¿En España, no?”, matizaba el periodista. “Español sí, pero no entiendo lo del PP español”, contestaba Levy.

“Puede haber PP en Cataluña y PP a nivel español”, agregó Bundó. “Bueno, es igual”, quiso zanjar la diputada. “¿Le ha molestado?”, preguntó el periodista. “Es igual”, respondió Levy. “Si a usted le ha molestado, le pido disculpas”, concluía el locutor de RAC1.

En otro momento, Bundó preguntaba “qué ha hecho mal el PP para ser el último partido del arco parlamentario”. Levy contestaba con otra pregunta: “¿La CUP, no?”. “La CUP, ¿no? El último partido sería la CUP”, insistía Levy.

“Hombre, tienen menos votos que la CUP, por tanto son el último partido, ¿no? ¿O me equivoco en eso?”, cuestionó Bundó. “Yo creo que sí”, contestó la diputada. “No, no, pero explíqueme en qué me equivoco”, quiso saber el periodista. “Seguimos”, dijo Levy. “¿Me puede explicar en qué me equivoco? Si dice que me equivoco, dígame exactamente en qué me equivoco”, volvió a preguntar Bundó, que insistía en un par de ocasiones más.

“No lo entiendo, señora Levy”. “Si es una entrevista, ¿continuamos o no con la entrevista?”, respondió ella, en un momento muy tenso. “Es un poco absurda esta entrevista”, contestaba Levy después. “Si usted me dice que he dado una información que no es correcta, dígame en qué me he equivocado”, insistía Bundó. “Que sí, que sí, seguimos con la entrevista”, zanjó la dirigente popular, que siguió contestando sobre otro asunto.