Ángel Garrido se convertirá en los próximos días en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy ha optado finalmente por no hacer experimentos y ha confiado en el ‘número 2’ de Cristina Cifuentes para que releve a ésta al frente de la Puerta del Sol. Lo hará con el apoyo de Ciudadanos y hasta mayo, cuando se celebren nuevas elecciones autonómicas, para las que aún se desconoce cual será la apuesta del PP.

La carrera política de Garrido, nacido en Madrid en 1964 e Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, se ha forjado como concejal de distrito. Primero en Pinto, y después en la capital. Durante 13 años fue presidente de la junta municipal de Villa de Vallecas, Latina, Chamberí, Usera y Retiro. Ana Botella le nombró presidente del Pleno del Ayuntamiento, cargo que ocupó desde 2011 a 2015.

Después, con la llegada de Cifuentes a la Comunidad, dio el salto definitivo. Fue elegido diputado autonómico y pasó de gestionar los barrios madrileños a convertirse en la mano derecha de la expresidenta regional. Con ella al frente de la Puerta del Sol, ha sido estos tres últimos años consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno. Además, era hasta ahora el secretario general del PP madrileño.

Ángel Garrido es todo un superviviente del PP de Madrid. Ha estado presente en las etapas de Gallardón, Botella y Cifuentes. Parte de su éxito radica en no haberse visto involucrado de manera directa en las guerras internas del partido.

Como es habitual cada vez que un político desconocido para el gran público salta a la primera línea, los usuarios de Twitter bucean en su historial en esta red social. Por eso, desde que fuera designado este lunes como candidato a la investidura se han recuperado decenas de tuits antiguos del próximo presidente madrileño.

Y es que Garrido es todo un filón en Twitter. En los más de ocho años que lleva en esta red social -casi desde los inicios- ha publicado más de 18.000 comentarios, muchos en un tono desenfadado que recuerda al que usaba hace años el ahora líder del PSOE, Pedro Sánchez. También otros contra dirigentes de otros partidos, contra artistas de izquierdas, a favor de la unidad de España y en contra del independentismo.

Pero si hay un tuit que ha llamado la atención es el que puso sobre “el clásico” de robar albornoces en un hotel. Un comentario que ahora muchos usuarios recuperan después de que la puntilla a Cifuentes fuera el vídeo del hurto de cremas en un supermercado.

— Ángel Garrido (@angelgarridog) May 12, 2011

Recuperamos los tuits de Ángel Garrido que ahora, tras su nombramiento, circulan por la Red:

CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

@sanchezcastejon no me gustas como pareja, recuerda que según tu amigo P.Castro es cosa de un hombre y una mujer. Y ahorrate insultos guapo

Me ahogo pic.twitter.com/PVAbg3TE6j

Mirad la Bio del Diputado Socialista @sanchezcastejon Es "piscis", para que luego digan que los políticos del PSOE no tienen buen curriculum

CONTRA ROSA DÍEZ

Q pena q Rosa Díez no fuera política hace 25 años y hubiera puesto en marcha sus ideas y lucha contra las "prebendas". Ah, ¡pero si lo era!

Rosa Díez es como Rubalcaba. Todas las ideas se le ocurren ahora, cuando estaba en el PSOE no tenía ninguna

CONTRA ARTISTAS DE IZQUIERDAS

Toma ya, Rubalcaba en Galicia recurriendo al Prestige. Sólo falta la Bardem gritando "no a la guerra" y Guerra con su pañuelico rojo #caspa

— Ángel Garrido (@angelgarridog) May 18, 2011

Como todos sabemos, los actores y actrices americanos son peores que Maribel Verdú y por eso no hablan de política en los Oscar #ironiaon

UNIDAD DE ESPAÑA Y CONTRA EL INDEPENDENTISMO

Yo no voy a dejar de escuchar a Lluis Llach por ser independentista. Es que no le he escuchado en mi vida x lo peñazo q ha sido siempre.

— Ángel Garrido (@angelgarridog) September 11, 2013