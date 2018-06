Anna Gabriel, exportavoz de la CUP en el Parlament y huida de la Justicia, pretende seguir viviendo en Suiza durante mucho tiempo. No en vano, ha conseguido un permiso de residencia en el país helvético para los próximos cinco años. Con él, se le abren las puertas a acceder a puestos de trabajo o a presentarse a convocatorias oficiales.

Su madre, Maribel Sabaté, ha sido la que ha dado cuenta de la situación de su hija. Lo ha hecho este viernes en una entrevista en la emisora local Ona Bages. Según ha explicado, Anna Gabriel “está bien, se está moviendo mucho y colabora con una ONG”. También realiza un curso de inglés y se prepara para entrar en la universidad en otoño.

La exdiputada de la CUP huyó a Suiza el pasado mes de febrero para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por la causa abierta por el proceso secesionista. “Me dice que no quiere pasar ni un día de su vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar y hacer y decir lo que no sientes. No quiere pasar ese mal trago”, señala su madre.