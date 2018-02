‘Presos políticos’, la polémica obra de Santiago Serra que se iba a exponer en esta edición de la Feria ARCO de Madrid, que se inaugura este miércoles 21 de febrero, ha sido finalmente retirada y no formará parte de la exposición. La decisión de retirarla ha sido una petición de IFEMA, recinto que acoge la exposición, “para evitar polémicas”.

La obra se componía de fotografías pixeladas de hasta 24 personas con una breve explicación de los motivos por los que habían sido encarcelados. Entre estos ‘presos políticos’ se encuentran los encarcelados Oriol Junqueras, presidente de ERC, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruixat, respectivamente.

BÓDALO, ALSASUA, TITIRITEROS…

En la misma también se reconoce al dirigente del SAT Andrés Bódalo, a los detenidos en Alsasua por la agresión a los guardias civiles y a sus parejas o a los titiriteros detenidos en 2016 por su obra ‘La bruja y Don Cristóbal’. Todas las personas que aparecen en la obra no tienen nombre, sino asignado un número, y su cara está pixelada. Sin embargo, los pies de cada foto son lo suficientemente explicativos como para reconocerlos.

La pieza de Santiago Sierra estaba ubicada en el stand de la galería Helga de Alvear y tiene un precio de 80.000 euros. El artista fue reconocido en 2010 con el Premio Nacional de Artes Plásticas, pero rechazó los 30.000 euros del reconocimiento a través de una carta dirigida a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. “El arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio”, afirmaba en su misiva.

POLÉMICA EN LAS REDES

El asunto está suscitando una gran indignación en las redes sociales, con muchas críticas a la decisión de la galería de retirar la obra de Santiago Sierra.

Como miembro de IFEMA @MADRID rechaza la retirada de cualquier obra de arte, decisión tomada sin nuestro conocimiento. Hemos pedido una junta extraordinaria para que se modifique esta decisión.

Nosotros,con la libertad de expresión y la libertad artística.https://t.co/aAhQpz1ypG — Rita Maestre (@Rita_Maestre) February 21, 2018

Un rapero a la cárcel, un libro secuestrado y unos cuadros censurados. Todo en poco más de 24h. La precarización de la gente trabajadora y el saqueo a cargo de los poderosos siempre coincide en la historia con una ofensiva contra la libertad de expresión. https://t.co/XkkfEwJUBW — Pablo Echenique (@pnique) February 21, 2018

Censurar un libro porque habla de corrupción, enviar a un rapero a la cárcel por una canción o retirar una obra de arte porque incomoda. Las mordazas del PP son incompatibles con un país democrático y justo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) February 21, 2018

También retiran de ARCO una obra de Santiago Sierra. La libertad de expresión sirve para poder decir lo que alguien no quiere que se diga. Si el Gobierno y sus aliados tienen potestad para cancelarla, no hay Libertad. Hay una ofensiva contra la democracia. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) February 21, 2018

Por si alguien tenia duda de si en España hay presos políticos: https://t.co/ql6sOFMb29 ARCO os lo confirma. Salut! — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) February 21, 2018

Cuando ARCO se convierte en ASCO.https://t.co/8xQDmyt37V — Jordi Évole (@jordievole) February 21, 2018

Qué impotencia… Los tontos se están apoderando de todo!!!!! #StopTontos pic.twitter.com/R9OEoBMvRb — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) February 21, 2018

A partir de Arco 2018 el arte tendrá que ceñirse a bodegones frutales y tapetes de ganchillo. https://t.co/FpnBw8Pzp3 — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 21, 2018

Más censura. Otro día en el que se pisotea la libertad de expresión https://t.co/ioezvGtjED — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 21, 2018

¿Retirar una obra de arte para “evitar polémicas”? ¿Desde cuando el arte no puede ser polémico? Vamos hacia la planicie total. https://t.co/EJjp0VXa8p — Carlos E. Cué (@carlosecue) February 21, 2018