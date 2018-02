Arran, organización juvenil de la izquierda independentista, ha amenazado al presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al rapero Valtònyc a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona en las letras de sus canciones.

“El pueblo de Mallorca no olvida que eres el culpable de la sentencia a Valtònyc. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Ni olvido, ni perdón“, señala Arran Palma en su cuenta de Twitter en un mensaje dirigido a Jorge Campos, que fue el que presentó la denuncia contra el rapero en 2012.

Ei @jcamposasensi el poble de #Mallorca no oblida que ets culpable de la setència al company #Valtòhttps://t.co/UoH4c1WsGJ no ens deixau somiar, no vos deixarem dormir! NI OBLIT NI PERDÓ! #OfeguemElFeixisme. 💥💥💥 — Arran Palma 💡 (@ArranPalma) February 20, 2018

En una de sus canciones, titulada ‘Círco Balear’, en referencia a Círculo Balear, la asociación que presidía Jorge Campos, Valtònyc dice de éste que “merece una bomba de destrucción nuclear”. “Llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en en el palacio del Borbón, kalashniko. Le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta. Queremos la muerte para todos estos cerdos”, canta el rapero.

Tras conocerse este martes la sentencia, Jorge Campos se declaró “satisfecho” y señaló que “se ha hecho justicia” y que la condena de Valtònyc es “una victoria de la democracia”.

CONDENA DE SOCIEDAD CÍVICA BALEAR

Sociedad Cívica Balear ha expresado su “profundo rechazo y condena” tras el mensaje amenazante de Arran a Jorge Campos. Y añaden: “Como todos sabemos, esta asociación radical se ha dedicado durante estos últimos meses a llevar a cabo actividades de dudosa legalidad. No nos extraña, por lo tanto, que se dediquen a coaccionar y a amenazar por las redes sociales a ciertas personas que no comulgan con su forma de pensar”.