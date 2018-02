La organización juvenil independentista Arran ha señalado y tratado de intimidar al concejal de Ciudadanos en Rubí (Barcelona) José Abadías tachándolo de “fascista” y publicando su foto junto a la del dictador Francisco Franco.

“Desde Arran identificamos a José Abadías, portavoz de Ciudadanos en Rubí, y Josep María Enguix, delegado de Generación Identitaria y militante de PxC, como fascistas. Por tanto, comenzamos la campaña de iluminar la oscuridad y no aceptar el fascismo ni en Rubí ni en ningún lugar”, señalan los cachorros de la CUP en este municipio en su cuenta de Twitter.

Des d'Arran Rubí identifiquem a José Abadías, portaveu de Ciutadans Rubí i Josep Maria Enguix, delegat a Rubí de Generación Identitária i militant de PxC com a feixistes. Per tan, comencem la campanya il·luminem la foscor no acceptem el feixisme ni a Rubí ni a enlloc. #Rubicity pic.twitter.com/Xc40pUf4nB

