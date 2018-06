Francisco Gómez, salvo que Moncloa lo reconsidere, será nombrado jefe de gabinete del Secretario de Estado, Iván Redondo. Lo anunció el propio interesado este jueves en su perfil de Twitter, cuenta que cerró a primera hora de la noche después de que en las redes sociales comenzaron a reproducirse una serie de tuits antiguos en los que Gómez llega a llamar “gilipollas” a José Luis Rodríguez Zapatero.

Además de insultar al expresidente del Gobierno, en su día fue muy crítico con la gestión del PSOE al frente del Ejecutivo: “Los ocho años de gobierno socialista fueron los de mayor miseria moral de todas las instituciones a las que tuvieron acceso”, dijo en Twitter quien ahora será asesor de la Moncloa. También acusó al PSOE de “arruinar España” o llama “chapuceros” a los socialistas.

Francisco Gómez, el nuevo Jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación, de la consultora de Iván Redondo, no me parece muy del @PSOE….

POR LA MITAD DE ESTO ME ECHÓ @sanchezcastejon a mí… https://t.co/XfcaagSSR1 pic.twitter.com/5JllsppsIB

— Martu Garrote (@martuniki) June 14, 2018