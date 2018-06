El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha destacado este viernes que quiere que se haga justicia y no busca venganza contra Mariano Rajoy: “Hoy aún no podemos celebrar nada”.

Después de que Rajoy haya perdido la moción de censura y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez se haya convertido en presidente del Gobierno, Puigdemont ha reaccionado desde Berlín a través de su cuenta de Twitter.

“Si nosotros fuésemos de venganza, hoy ya nos podríamos dar por satisfechos. Pero como somos de justicia, hoy aún no podemos celebrar nada. Nos queda una larga lucha y un largo camino para vencer las injusticias, que son muchas y persistentes”, ha indicado. El mensaje ha sido retuiteado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Si nosaltres fóssim de venjança, avui ja ens podríem donar per satisfets. Però com que som de justícia, avui encara no podem celebrar res. Ens queda una llarga lluita i un llarg camí per vèncer les injustícies, que són moltes i persistents.

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) June 1, 2018