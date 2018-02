TV3 vuelve a estar en el ojo del huracán por la entrevista a Inés Arrimadas de este pasado fin de semana. La líder de Ciudadanos en Cataluña y vencedora de las elecciones del pasado 21 de diciembre sigue acudiendo a los distintos programas de la cadena autonómica catalana pese a los continuos ataques y provocaciones.

El último episodio tuvo como escenario el plató de ‘Preguntes Freqüents’. La presentadora, Laura Rosel, preguntó a Arrimadas por qué la noche electoral del 21-D, tras ganar las elecciones, hizo todo su discurso en castellano y no utilizó el catalán. “Si usted quiere gobernar para todos los catalanes… ¿Cuántas palabras dijo en catalán?“, inquirió.

La dirigente naranja se revolvió ante la pregunta. “No sé si en TV3 hay personas que se dedican a contar las palabras que dije en cada idioma. No me extrañaría, igual que contaban cuántos miembros de Ciudadanos cantaban ‘El Segadors’. Imaginarme gente de la televisión pública revisando el vídeo me da un poco de miedo”, contestó, antes de añadir: “Es falso que no usara el catalán, pero es que en Cataluña podemos hablar la lengua que queramos. ¿Por qué no le ha preguntado al señor Torrent el motivo por el que el 100% de su discurso lo hizo en catalán?”.

Ante esta cuestión, la periodista le dijo que en Cataluña hay dos lenguas, a lo que Arrimadas le espetó: “Exacto dos lenguas, castellano y catalán. A qué usted no le ha preguntado al señor Torrent eso pese a que siempre utiliza al 100% el catalán”. “Es una institución del país, puede utilizar el catalán”, respondió la presentadora. Arrimadas no salió de su asombro ante el doble rasero de Rosel: “Claro, y yo puede utilizar el castellano, ¿no?, ¿o no?”.

La periodista ya no sabía cómo salir del atolladero y finalmente insistió: “¿Pero es un problema la lengua?”. Y entonces Arrimadas contestó: “Pero si me ha preguntado usted, yo no he hablado de lenguas… […] El problema es que ustedes ya parten de la base de que hacer el discurso en castellano es menos catalán que hacerlo en catalán. En Cataluña tenemos dos lenguas oficiales, por suerte. Por tanto, podemos elegir la lengua que cada uno quiera en cada momento”.

A la presentadora de TV3 se le queda la cara como el lacito, amarilla, cuando Inés Arrimadas le responde a por qué su discurso del 21-D lo dió en castellano. pic.twitter.com/39OCQNKGRs — Sheldon (@numer344) February 4, 2018

LE SACAN A SU PADRE

En esta misma entrevista, el periodista Andreu Barnils preguntó a Arrimadas si ha hablado con su padre, que fue “policía franquista en los años 60 en Barcelona”, sobre las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La líder de Ciudadanos respondió que su padre era funcionario y se trajo una plaza de policía y lo dejó para ser abogado, y fue autónomo durante toda su vida hasta que se jubiló con 73 años.

En el mismo programa, Pilar Rahola sacó toda su furia contra ella. La periodista acusó a Arrimadas de despreciar Cataluña: “Si no te gusta su gente, no te gusta su himno, no le gusta la memoria histórica, no te gustan sus reivindicaciones … ¿Por qué quieres presidir un país que no te gusta?”.

LEVY Y ÁLVAREZ DE TOLEDO SE NIEGAN A IR AL PROGRAMA

La actitud de los responsables y colaboradores de TV3 contra Arrimadas ha llevado a que otros dirigentes se nieguen a acudir a la cadena autonómica. Es el caso de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, o la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo.

“¿Qué por qué me he negado a ser entrevistada en este programa de TV3 y lo voy a seguir haciendo, por mucho que me insista su director? Pues verán, si quieren su cuota de pluralismo hagan un programa en el que a los entrevistados no indepes no se les haga linchamientos. He dicho”, ha comentado Levy en su cuenta de Twitter.

¿Qué por qué me he negado a ser entrevistada en este programa de TV3 y lo voy a seguir haciendo, por mucho que me insista su director? Pues verán, si quieren su cuota de pluralismo hagan un programa en el que a los entrevistados no indepes no se les haga linchamientos. He dicho. https://t.co/G9X3zJdCe4 — Andrea Levy (@ALevySoler) February 4, 2018

“El tratamiento al que fue sometida la líder del partido más votado en Cataluña sólo confirma mi opinión sobre TV3. No es una televisión; es una máquina sectaria de destrucción del discrepante. Y lo mejor para la democracia, el pluralismo y la convivencia pacífica sería cerrarla cuanto antes”, ha señalado, por su parte, Álvarez de Toledo.