Eran las 12:46, hora local, cuando la policía de San Bruno recibió la primera llamada alertando de disparos en la sede de YouTube. A esta primera alerta siguieron cincuenta más en los segundos posteriores y pocos minutos más tarde, a las 12:53, la policía ya había encontrado el cadáver de Nasim Aghdam, la sospechosa de haber realizado los disparos. Todo ocurrió tan rápido, que duró más el despliegue policial y la evacuación de la empresa que el propio tiroteo.

Sin embargo, no es extraño que en Estados Unidos se organice un gran despliegue policial y los testigos tarden en salir de sus improvisados escondites en cuanto se constata que hay disparos en las inmediaciones. Por eso, ayer, también hubo tiempo para que las redes sociales se llenaran de mensajes de empleados que temían por su vida. Vadim Lavrusik, empleado de la firma, tuiteaba a las 12:57 que había oído disparos y había visto a gente corriendo: “Estoy refugiado en una habitación con mis compañeros”, informaba, antes de que todo el personal fuera finalmente evacuado cuando el cuerpo de la presunta tiradora yacía ya sin vida en el suelo.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018