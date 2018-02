Al menos 17 personas han muerto y 15 han resultado heridas en el tiroteo registrado este miércoles en el interior de un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en el estado estadounidense de Florida. El autor es Nikolas Cruz, de 19 años, que fue detenido poco después por la Policía.

El tiroteo tuvo lugar poco después de que terminaran las clases en el instituto Marjowy Stoneman Douglas de Parkland, localidad que se encuentra ubicada al noroeste de Fort Lauderdale, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Miami.

El autor, armado con un fusil de asalto AR-15 y varios cargadores, activó la alarma de incendios y aprovechó que alumnos y profesores salieron de las clases para llevar a cabo su matanza. De las 17 víctimas mortales -que incluyen estudiantes y adultos- 12 fallecieron en el interior del instituto, dos en el exterior, uno en una calle aledaña y otros dos en el hospital.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y — zezima (@AJ_sesh) February 14, 2018

WATCH: Students continue to evacuate at Marjory Stoneman Douglas High in Parkland, #Florida where an active #shooting incident is ongoing @WAFB @CBSNews pic.twitter.com/50y8hJj9BW — Real News Line (@RealNewsLine) February 14, 2018

FANÁTICO DE LAS ARMAS

Nikolas Cruz era una persona muy conflictiva y tenía en su poder numerosas armas. En su cuenta de Instagram, que ya ha sido cerrada, se podía apreciar que era un fanático de las armas de fuego y toda clase de cuchillos. Unas publicaciones fechadas entre 2015 y 2016 donde pocas veces mostraba el rostro y era habitual que saliera con pasamontañas o la cara oscurecida.

En esa cuenta se puede ver al joven posando con una pistola simulada, posiblemente de balines o de airsoft, además de con navajas y cuchillos con los que se fotografiaba ocultándose la cara. “Putos cuchillos de mierda”, “divertida pistola de mierda” o “ahora está todo jodidamente bien” son algunos de los comentarios que el joven publicaba junto a sus posados con armas blancas.

Bajo esas cortas expresiones malsonantes se pueden ver decenas de comentarios de otros usuarios que insultaban duramente a Cruz. “Jodido idiota”, “eres un pedazo de mierda y arderás en el infierno”, “me gustaría saber qué es lo que pasa contigo, jodido cretino” o “mente de psicópata” son algunos de los comentarios que otras personas dejaban bajo sus fotos amenazadoras.

Entre los comentarios destaca uno que resulta terrible por lo profético: “Necesitamos empezar a controlar y perseguir a gente como ésta reportándola. Quizá así podríamos prevenir futuras tragedias”.

ESTABA EXPULSADO DEL INSTITUTO

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, ya detalló poco después del tiroteo que el chico presentaba un perfil conflictivo. Tras su arresto se empezó a analizar su ordenador y las páginas webs que frecuentaba. “El contenido es muy inquietante”, apuntó Israel.

Según el relato de otro de los alumnos recogidos en la prensa estadounidense, el autor del tiroteo había recibido entrenamiento militar. Al parecer formó parte del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior.

Un profesor de matemáticas del instituto ha explicado también que los docentes ya fueron advertidos de la peligrosidad de Cruz. Tanto los profesores como el personal administrativo conocían que era una amenaza por su personalidad inestable y tenía prohibido asistir al centro con mochila.

Actualmente Nikolás Cruz no estaba matriculado en el Marjory Stoneman Douglas debido a unos problemas que tuvo con otros alumnos en el curso anterior. Amenazó a varios estudiantes y los responsables del instituto optaron por expulsarlo.

CONDOLENCIAS DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado sus condolencias por esta matanza. “Mis oraciones y condolencias están con las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida. Nadie, ningún niño o profesor, debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense“, ha indicado el dirigente a través de Twitter.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018