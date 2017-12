Tres leves terremotos se han sentido esta noche en Andalucía, dos en la provincia de Málaga y uno en la de Córdoba. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto más importante se ha sentido a las 5.17 en el término municipal de Baena, en la provincia de Córdoba, con una magnitud de 3,8 grados en la escala Richter.

Poco después, a las 5.48, se ha registrado un segundo terremoto en la localidad malagueña de Benalmádena, con una magnitud de 3,5. El primero de los sismos se ha localizado en el municipio malagueño de Archidona a las 2.57 horas, y ha sido el más leve, con 1,8 grados.

Ambos temblores ni siquiera se han sentido en los parques de Bomberos de estas localidades, que tampoco habían recibido ninguna llamada solicitando asistencia inminente tras los seísmos, han confirmado en ambos parques.

Este es el primer terremoto que se sacude Andalucía en dos meses, desde que un seísmo de magnitud 4,2 en la escala de Richter hizo temblar el municipio sevillano de El Saucejo (4.459 habitantes) y 17 días antes se registró en la zona otro de magnitud 3,0.

Por las horas -han sido de madrugada y la mayoría de los vecinos estaba durmiendo- y porque han sido leves, han sido pocos los que han sentido estos terremotos. Así, en las redes sociales casi ningún habitante de estas zonas ha comentado estos temblores nada más producirse, como suele ser habitual, sino que muchos se han enterado por los medios.

En serio me he despertado porque he sentido un terremoto?

— oblivion (@lucia_oteros) December 29, 2017