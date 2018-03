Repost from @donfalleret @TopRankRepost #TopRankRepost Este Ninot de la Falla República Argentina – Dr. Pallares Iranzo obra del artista @cristian.g.carrasco ha sido destrozado en un ataque homófobo, destrozando también la ilusión de la comisión infantil. #StopHomofobia #homofobia #fallas #falles #fallas2018 #falles2018 #loveislove #gayvalencia #SomArt #SomFoc

A post shared by Falla L’ Amistat (@fallalamistat) on Mar 15, 2018 at 4:08am PDT