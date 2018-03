Bajo el título de ‘Auténticos’, Down España ha lanzado la campaña más emotiva para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Un vídeo que es viral ya y que demuestra la autenticidad de estas personas.

Adultos con Síndrome de Down y madres de niños que lo padecen cuentan sus sentimientos y experiencias. Una campaña de lo más emotiva y auténtica, como su título recoge.

Creada por Down España, sin guión, “muestra las personas son Síndrome de Down tal y como son”. “Sin artificios, y refleja que ellos son inimitables, espontáneos y genuinos, en definitiva, auténticos”, dicen desde la organización.

El objetivo de la campaña no es otra que acercar a la sociedad a este colectivo, que en España está formado por unas 35.000 personas.

El vídeo ha alcanzado en apenas una semana más de 150.000 visualizaciones en YouTube.

Los protagonistas aparecen acompañados por jóvenes y adultos familiares. Hay quien presume de ligar más que su hermano, quien asegura no tener defectos o quien dice verse “genial, de arriba a abajo”.

Por otro lado, madres con niños con Síndrome de Down se muestran orgullosas de sus hijos. “No son ni angelitos ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades”, dice una de ellas. Optimista y emocionada, la campaña termina reflejando las ganas que tienen de conseguir sus logros. “Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada, queremos triunfar, queremos hacer de todo”.