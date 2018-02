La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a través de las redes sociales a hacer “un ayuno público y colectivo” en protesta por “la represión política del Estado español contra el pueblo catalán” y en solidaridad con los presos independentistas y los exdirigentes que se han ido al extranjero.

A través de la página web prouostatges.cat, la ANC llama a los ciudadanos, de entre 18 y 75 años, a apuntarse a la iniciativa. Una vez inscritos en la web, pueden escoger el centro cívico o local de entidad donde harán el ayuno y marcar en el calendario las fechas.

En cada uno de estos espacios, explica, habrá personas que ayunen, solo tomando agua, durante un mínimo de dos días y un máximo de una semana, en función de “sus posibilidades y libre compromiso”. Además, se harán relevos para que la acción se mantenga el tiempo que consideren oportuno.

Prou ostatges!

No hi ha prou presons per a tanta dignitat.#Llibertat per als presos polítics i exiliats!

Inscriu-t’hi 👇https://t.co/Fwk1GjL7z9 pic.twitter.com/d9UiIV0wwD

— Assemblea Nacional (@assemblea) February 20, 2018