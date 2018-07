José María Aznar ha entrado este lunes en la campaña de las primarias del PP. No lo ha hecho por voluntad propia ni siquiera de forma física, sino que su nombre ha sido utilizado por María Dolores de Cospedal para atacar a otro de los candidatos, a Pablo Casado.

En una entrevista en la Cadena SER, Cospedal ha señalado que “hay candidaturas que parece que están próximas al anterior presidente del partido”, José María Aznar, y ha señalado en concreto que “parece ser la de Pablo Casado porque así él mismo lo traslada en muchos de los actos e intervenciones”.

Además, también ha dicho sobre su rival que “la edad por sí sola no supone regeneración”. “También se tiene menos experiencia y menos conocimiento de como gestionar un partido político, cómo se ganan elecciones o cómo se gobierna”, ha explicado.

Cospedal sitúa a Pablo Casado como el candidato del aznarismo https://t.co/uH82LHZl85 Entrevista de @PepaBueno a una de las candidatas mejor posicionadas para liderar el PP — Cadena SER (@La_SER) July 2, 2018

“NO ENTIENDO POR QUÉ RENIEGA DE AZNAR”

Casado ha respondido poco después a Cospedal, asegurando que está “orgulloso” de haber sido jefe de gabinete de José María Aznar y portavoz de Mariano Rajoy. Dicho esto, ha afeado a sus rivales en la carrera por la Presidencia del PP que digan que él es el candidato de Aznar y ha dicho que no “entiende” que “renieguen” del expresidente.

“Me extraña que personas que llevan 30 años haciendo política con Aznar, digan que soy el candidato de Aznar. Al afiliado del PP le gusta que la gente del partido esté orgullosa de su historia y que no reniegue de ella. No entiendo por qué otros candidatos reniegan de Aznar“, ha enfatizado, para recordar que el expresidente del Gobierno “ya no está en política”.

El dirigente del PP ha indicado que para recuperar el espacio fuera del partido, es “bueno” que estén “orgullosos” del partido. “Fraga, Aznar y Rajoy han sido grandes presidentes del PP, han trabajado juntos durante muchos años. Hay que estar orgullosos de nuestro pasado para mirar al futuro”, ha apostillado.