La designación de Josep Borrell como ministro de Exteriores del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha soliviantado al independentismo por haberse convertido en los últimos años en ‘azote’ del ‘procés’. Entre los que han criticado la elección del jefe del Ejecutivo está también Beatriz Talegón, la que fuera militante del PSOE y secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas.

Tras conocerse que Borrell será ministro, Talegón, que en los últimos tiempos defiende a capa y espada en las redes sociales la causa separatista, señalaba: “Borrell en Exteriores, con todo lo que ha dicho sobre los soberanistas catalanes, es una señal clara de Sánchez: calentar más en lugar de relajar”.

Borrell en exteriores, con todo lo que ha dicho sobre los soberanistas catalanes, es una señal clara de SÁNCHEZ: calentar más en lugar de relajar. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) June 4, 2018

DONDE DIJE DIGO…

Pero lo cierto es que Talegón está quedan retratada por la hemeroteca. Y es que hace pocos años se deshacía en elogios en Twitter hacia Josep Borrell. Los usuarios le están recordando ahora algunos de estos mensajes.

“Borrell SÍ me representa. Hacia tiempo que no me emocionaba un político”, dijo en octubre de 2016, cuando había una operación por parte de los ‘barones’ socialistas para descabalgar a Pedro Sánchez como secretario general y Borrell se ponía del lado del ahora presidente.

También publicó una encuesta esos días pidiendo a la gente si votaría al exministro: “Si el PSOE presentase a Borrell, les votaba. ¿Y tú?”. “Si Borrell se presentase a secretario general o candidato a la presidencia yo me afilio mañana mismo para votarle”, insistía en otro tuit.

Antes incluso, en octubre de 2014, Talegón decía: “Borrell, una muestra de lo que el partido hace muchas veces: cargarse a los mejores. Pero el tiempo va demostrando…”.