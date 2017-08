Esta misma semana, ‘Huffington Post’, el director de ‘eldiario.es’, Ignacio Escolar, y el periodista Antón Losada se sorprendían por el hecho de que Girauta les hubiera bloqueado, lo que conlleva la imposibilidad de acceder a sus mensajes. Igualmente, el bloqueador deja de leer los comentarios del vetado.

Juan Carlos Girauta también me ha bloqueado. Me sorprende, nunca me he dirigido a él por aquí https://t.co/tDLXU3IqCR v

— Ignacio Escolar (@iescolar) August 10, 2017