Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios buscan desde este martes a Gabriel Cruz Ramírez, un niño de 8 años desaparecido en el municipio almeriense de Níjar, concretamente en la zona de Las Hortichuelas y Las Negras.

A las 15.00 horas de este pasado martes, el menor salió de casa de su padre y de su abuela, en Las Hortichuelas, a jugar a casa del vecino, situada a sólo 100 metros, y ya no regresó a casa. Sus padres denunciaron la desaparición en torno a las 20.00 horas.

El padre del menor, Ángel, explicaba esta mañana en declaraciones a Cadena SER Almería que “el niño salió a jugar a casa de un amigo y, sobre las seis, viendo que no venía a merendar, preguntamos y nos dijeron que a casa del amigo no había llegado”. “Seguimos buscando, pero creo que mi hijo no está aquí, se lo ha llevado alguien, por que el trayecto era de apenas unos 100 metros“, relataba con nerviosismo.

SOS Desaparecidos ha informado a través de su cuenta de Twitter de que, en el momento de la desaparición, el menor vestía un pantalón negro Adidas con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha.

La búsqueda de Gabriel se concentra en estos momentos en Las Hortichuelas, una barriada de poco más de 100 habitantes que forma parte del municipio de Níjar, en pleno parque natural del Cabo de Gata. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y a medida que han ido pasando las horas, ha aumentado el perímetro de búsqueda del crío.