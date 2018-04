La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlamento catalán, Andrea Levy, ha contestado visiblemente enojada a Jesús Gallego, periodista de la Cadena SER y Gol Televisión, después de un tuit en el que el informador deportivo se refería a ella con el diminutivo de su nombre.

“Escuchando a Andrea Levy. ‘Cristina Cifuentes ha dado las explicaciones que ha creído oportunas’. Pero Andreíta, por favor, que ya no estamos en parvulitos“, ha escrito Jesús Gallego, acompañando el comentario con emoticonos de llorar de risa.

Escuchado a @ALevySoler “Cristina Cifuentes ha dado las explicaciones que ha creído oportunas” 😂😂😂 Pero Andreíta, por favor, que ya no estás en parvulitos 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/fS8OqJUN44 — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) April 19, 2018

“MACHISMO PATERNALISTA REPUGNANTE”

Que se haya referido a ella como “Andreíta” no ha hecho ninguna gracia a la dirigente del PP, que no ha dudado en contestarle, muy enfadada, a través de Twitter. “Me llamo Andrea. Intentar infantilizar mi nombre no es más que una muestra de MACHISMO PATERNALISTA REPUGNANTE, señor periodista”.

Me llamo Andrea. Intentar infantilizar mi nombre no es más que una muestra de MACHISMO PATERNALISTA REPUGNANTE, señor periodista. https://t.co/7hhOVW59vk — Andrea Levy (@ALevySoler) April 19, 2018

Posteriormente, en una respuesta a un usuario ha dejado claro que el diminutivo de su nombre conlleva “desprecio” a su faceta profesional.