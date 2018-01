La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura de Carles Puigdemont, ha avivado la división en el bloque independentista.

En JxCat se han quedado perplejos ante el anuncio. El partido de Puigdemont defienden que se daban “todas las condiciones políticas para hacer el pleno de investidura hoy mismo” y denuncian abiertamente que el presidente del Parlament no les ” haya consultado ni comunicado su decisión” de aplazarlo antes de comparecer en la Cámara catalana. Por ello, piden que el pleno se mantenga como estaba previsto para las 15 horas de este martes.

Mientras, desde la CUP, su líder en el Parlament, Carles Riera, también ha rechazado la decisión de Torrent y ha exigido que se mantenga la convocatoria del pleno por “lealtad” al resultado electoral.

“Por lealtad al resultado del 21-D, el pleno debe ser convocado hoy. Ninguna concesión al Estado. La democracia no se aplaza #República”, ha manifestado el diputado en Twitter.

Per lleialtat al resultat del 21D cal q el Ple sigui convocat per avui.Cap concessió a l'https://t.co/Sk9fwMkwlX democràcia no s'ajorna #República #Dempeus — Carles Riera (@carlesral) January 30, 2018

5 LLAMADAS SIN RESPUESTA

Desde ERC, algunos cargos han defendido la decisión a través de las redes sociales, incluido el presidente del partido, Oriol Junqueras, en un mensaje desde prisión.

Además, fuentes del entorno del presidente del Parlament sostienen que Torrent ha telefoneado hasta en cinco ocasiones a Puigdemont antes de anunciar su decisión. El expresidente de la Generalitat, no obstante, no ha contestado al teléfono.

Fuentes de JxCat afirman que Puigdemont no ha contestado a las cinco llamadas de Roger Torrent porque en el móvil ponía “número desconocido”.

Missatge de Junqueras des de la presó: "Gràcies president @rogertorrent per garantir la defensa dels drets de tots els diputats escollits democràticament. Gràcies pel teu compromís en defensa de Catalunya, la democràcia i la recuperació de les institucions." — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 30, 2018

"Treballem per una investidura real i efectiva i no per una de simbòlica", explica @sergisabria a #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/K841MSP4dt — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 30, 2018

La diferencia que ves entre la comparecencia de Rajoy y la de Torrent se llama democracia. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 30, 2018

Bona decisió del President de Parlament, @RogerTorrent. Ajornar el Ple és la decisió més intel·ligent. És ell qui ha de marcar el ritme i evitar situacions absurdes. #Realpolitik — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) January 30, 2018

Primer que s'aclareixi el garbuix del TC.

Decisió intel.ligent, honesta i valenta.

La que el país mereix.

Endavant President @rogertorrent ! https://t.co/qejW2LaMT3 — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) January 30, 2018

El President @rogertorrent en defensa de la democràcia, de les institucions i d'una investidura amb garanties ajorna el ple del @parlamentcat . — Dolors Bassa (@dolorsbassac) January 30, 2018

President @rogertorrent totalment d’acord , cal evitar que s’alteri el resultat electoral. El TC ja fa temps que ha perdut el nord i l’hauria de trobar @parlamentcat — Ester Capella Farré (@estercapella) January 30, 2018

LAS ENTIDADES INDEPENDENTISTAS NO FRENAN

Mientras, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los Comités de Defensa de la República (CDR) mantienen sus convocatorias para manifestarse frente al Parlament.

Tras el anuncio del president del Parlament, pasados pocos minutos de la diez de la mañana, la ANC ha enviado un mensaje a sus simpatizantes y militantes a través de sus canales oficiales de redes sociales expresando que “la voluntad popular no se desconvoca” y que mantenían la convocatoria de manifestación a las dos y media en plaza Sant Jaume y a las tres frente al Parlament.

“No aceptaremos que un tribunal de parte dicte las decisiones al Parlament”, añade el comunicado de la entidad independentista, antes de mandar un recado al presidente de la Cámara: “No aceptaremos ningún paso atrás de nuestras instituciones en defensa del mandato del pueblo de Cataluña y en la defensa de los miembros de estas mismas instituciones”.

La entidad afirma en su comunicado que no aceptará “ningún paso atrás de nuestras instituciones en la defensa del mandato del pueblo de Cataluña y en la defensa de los miembros de estas mismas instituciones” y reivindica que la investidura de Carles Puigdemont se lleve a cabo “sin injerencias” y “en los plazos y condiciones que ya estaban establecidos”.

La voluntat popular no es desconvoca!

📢 Mantenim la convocatòria!

👉 14.30 h | plaça St. Jaume

👉 15 h | passeig Lluís Companys

📜 Comunicat 🔗 https://t.co/M1pUuZzFPL

Defensem el que hem votat! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/s0P5IgZCBw — Assemblea Nacional (@assemblea) January 30, 2018

Por su parte, los CDRs también mantienen sus convocatorias, bajo el lema “ni un paso atrás” y considerando que no convocan en el Parlament “para investir una autonomía“, sino que “para avanzar hacia la República“.

Así lo han manifestado a través de la coordinadora nacional de CDR de Cataluña y a través de sus canales locales. Las marchas están convocadas a confluir a las dos de la tarde en la calle Marquès de l’Argentera, frente al parque de la Ciutadella, y cada asamblea territorial se reúne previamente para desplazarse en columna hacia dicho punto.