Carles Mundó deja la política y así le despiden sus compañeros de ERC

El diputado electo y exconsejero de Justícia Carles Mundó, ha decidido renunciar al acta y su escaño en el Parlament, conseguido a las últimas elecciones del 21-D en las que concurrió como número cinco de la lista de ERC por Barcelona.

Mundó era uno de los candidatos propuestos por Junts per Catalunya para presidir la Mesa del Parlament en el caso de que Carme Forcadell finalmente renuncie a repetir en el cargo.

En declaraciones a la Agència Catalana de Notícies, Mundó ha asegurado que la decisión implica su regreso a la abogacía que ejercía antes de aterrizar a la vida política. “Después de una etapa intensa en la política institucional, he decidido volver a la vida profesional, a ejercer de abogado, que es lo que he hecho siempre“, ha declarado Mundó, que tiene previsto “reincorporarse próximamente” a esta actividad.

“La política ha sido para mí un paréntesis a la vida profesional y solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han confiando en mí por las tareas que he desarrollado, así como también para la ciudadanía que ha confiado en mí. Continuaré con un compromiso absoluto con el país, como siempre, pero ahora desde otros ámbitos”, ha explicado al anunciar su renuncia al acta y a la vida parlamentaria.

No obstante, el ‘exconseller’ ha recalcado que esta decisión no implica desvincularse de su partido, ERC, con el que afirma que seguirá manteniendo un firme “compromiso”. Con su renuncia, Gerard Gómez de Moral vuelve al Parlament como diputado de Esquerra.

Carles Mundó formó parte del Govern de Carles Puigdemont como ‘conseller’ de Justicia. Después de la aplicación del artículo 155, fue cesado por el Gobierno central y llamado a declarar ante la Audiencia Nacional, que decretó su encarcelamiento de forma preventiva en la prisión de Estremera, compartiendo celda con el líder de su partido, Oriol Junqueras.

Mundó formó parte también del grueso de ‘exconsellers’ que, después de volver a declarar ante el Tribunal Supremo, pudo salir de la prisión bajo fianza el pasado 4 de diciembre. Después, participó activamente en la campaña electoral del 21-D, representando incluso a su partido en algunos debates electorales en televisión.

El partido ha querido agradecer su “compromiso” y “trabajo” a través de su cuenta oficial de Twitter. También otros cargos de ERC han utilizado esta red social para despedirse del exconsejero.

