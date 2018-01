Durante el caos vivido en la AP-6 por la nevada, muchos conductores atrapados lanzaron sus críticas en las redes sociales. La mayoría se quejaba de la situación de desamparo en la que se encontraban y de los pocos medios que tenían para rescatarles. El colapso se prolongó así durante horas y muchos señalaron a la propia Guardia Civil.

Uno de los agentes del cuerpo, harto de leer críticas en redes sociales, ha decidido contestar a través de una carta. Una misiva en Facebook que se ha convertido en viral. La publicación lleva casi 9.000 compartidos y más de 11.300 reacciones, además de casi 1.500 comentarios.

Guardia Civil de Tráfico de Cantabria, arranca su carta resaltando que ha leído “infinidad de comentarios, todos ellos negativos e incluso insultantes”. Todos relacionados con la actuación de los agentes del cuerpo.

Culpa a los conductores

Harto de que se metan en su trabajo, se refiere a ellos como “tantísimo ingeniero versado y preparado en cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo”. Y para a explicar “cuatro cositas” al respecto.

La primera de ellas es que este temporal llevaba días siendo anunciado. Por eso, culpa al “80% de los conductores”, que hicieron “caso omiso de toda recomendación”. Entre ellas, no llevar cadenas o no saber ponerlas. Además, recuerda que se tienen que poner al salir en carretera y no cuando uno se ha quedado atrapado ya.

En segundo lugar, también culpa a los conductores que no saben manejar el coche con nieve. “Nuestra inutilidad intentaremos camuflarla echando la culpa a otros”, dice. “Como somos tan listos”, dice de manera irónica, señala a quienes se quedaron obstaculizando el paso de otros coches y de las máquinas quitanieves por no llevar cadenas o no ponerlas a tiempo.

“Cuando ya hemos contribuido con nuestra torpeza a bloquear la carretera, es cuando llamamos al 112”, continúa. “Pretendemos que haya una pareja de la Guardia Civil cada 50 metros para atendernos a nosotros, pero claro, como tampoco pueden llegar por el colapso, entonces nos metemos en nuestra red social y les ponemos a caer de un burro”, dice.

El guardia civil pide después que esos mismos “iluminados” cuenten también en su red social cómo ha sido “su actuación en la carretera”. “Así nos da opción de ponerle a parir también”.

“Mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos cardiovasculares, porque como en este país todos sabemos de todo…”, dice.

En un último párrafo, el agente envía “un fortísimo abrazos y mucho ánimo” a todos los compañeros del cuerpo que “se están batiendo el cobre en estos momentos”.