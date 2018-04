El caso del máster falso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha cobrado su primera víctima. La subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Laura Nuño, ha presentado este martes su dimisión.

La docente ha presentado su renuncia a su cargo directivo en este instituto que dirige Enrique Álvarez Conde, uno de los implicados en las presuntas irregularidades que se investigan sobre estos estudios de posgrado.

SU FIRMA FUE FIRMA FALSIFICADA

Su dimisión se produce “por la crisis de confianza” ante “las ultimas informaciones publicadas” sobre la manera en que se gestionó el máster de Derecho Autonómico y Local de Cifuentes. Y es que, tal y como ha desvelado este martes ‘eldiario.es’, el nombre y la firma de Laura Nuño aparece en las actas que daban por convalidadas tres asignaturas a la presidenta madrileña. Documentos firmados en mayo de 2012 y cuyas rúbricas fueron falsificadas, según han declarado algunos de los docentes implicados y un examen caligráfico .

“No recuerdo firmar el papel y no es mi firma”, asegura Nuño sobre este documento. La perito calígrafo confirma que no parece su firma porque, en efecto, no lo es. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos afirma que “no sabía nada” de la existencia de estos papeles, que cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público.