El Palacio de Arnaga en Cambo-les-Bains, al sur de Francia, fue el escenario elegido para certificar el fin de ETA. Los llamados “mediadores internacionales”, los “facilitadores” y el resto de personajes que acudieron al último acto de la banda terrorista no tuvieron un solo recuerdo para las víctimas.

Aunque ETA moría el 20 de octubre de 2011, los terroristas no querían cerrar su sangrienta historia sin un acto que alimentara su ego. Y es que el de este pasado viernes fue un intento de legitimar a la banda, de blanquear su final y hasta de intentar ponerla al nivel de dos estados como son España y Francia. No hubo reproches a los asesinos y tampoco se acordaron de las víctimas de los etarras. Eso sí, se guardó un minuto de silencio por “todos” los muertos del “conflicto”, lo que equiparó a las víctimas con sus verdugos.

Los supuestos “expertos” del fin de ETA no utilizaron en ningún momento tampoco la palabra terrorismo. Lo cambiaron por eufemismos como “violencia política”, “violencia armada” o “acciones armadas ofensivas”. Algo que indignó sobremanera en Twitter.

En la red social, muchos han contado sus experiencias bajo el hastag #NiOlvidoNiPerdon. Otros han querido reivindicar a las víctimas y han criticado duramente y con razón las reiteradas felicitaciones a ETA por haberse disuelto.

Tenía yo 10 años. Suena el teléfono en casa de mis abuelos y contesto. Era ETA, llamaban para decir que iban a matar a mi abuelo. No entendí nada, se dieron cuenta y me dijeron “niño dile a un mayor que se ponga”. Me quitaron la niñez de golpe.#NiOlvidoNiPerdón

