La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha actualizado la biografía de su cuenta de Twitter solo minutos después de anunciar su dimisión. Así, ha eliminado su condición de máxima dirigente del Gobierno autonómico, aunque mantiene la de presidenta del PP de Madrid, sobre lo que no ha dicho nada en su comparecencia ante los medios.

Cifuentes también ha cambiado la cuenta de Twitter en la que daba cuenta de su agenda en la Comunidad, @cifupresidenta. Donde antes ponía “Un proyecto nuevo e ilusionante para la @ComunidadMadrid y el @ppmadrid”, ahora solo queda la referencia al partido.

Además, Cifuentes ha abierto un hilo en esta red social para dejar algunas claves de los motivos de su renuncia. Así, ha explicado que se marcha porque “la izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas” y porque no puede permitir que “destruyan el gran proyecto” que iniciaron hace tres años.

Para la también exdelegada del Gobierno, “la tolerancia cero frente a la corrupción, sin duda tiene un alto precio” y por ello ha sufrido “una campaña de acoso y derribo político y personal sin precedentes, en la que se han traspasado todas las líneas rojas”. Pese a ello, ha asegurado que se va “con la cabeza muy alta”.

También ha tenido palabras cálidas para su familia, sus colaboradores más estrechos y “muy especialmente” para todos los madrileños. “Creo que hemos hecho un buen trabajo, que ha conseguido mejorar la vida de muchas personas, y con eso me quedo. Con lo bueno. Con el privilegio de haber tenido esta oportunidad. Gracias a todos”, ha escrito, para a continuación despedirse con el icono de una sonrisa.

