Cifuentes renuncia al máster para intentar conservar el cargo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster en Derecho Autonómico y Local que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), tras las denuncias de irregularidades y falsedad que han puesto contra las cuerdas a la dirigente popular.

Cifuentes ha enviado una carta al rector, Javier Ramos, en la que pide perdón por aceptar “las facilidades” que le ofreció la Universidad y en la que culpa al centro de las irregularidades. Este movimiento de la presidenta madrileña se produce el mismo día en que el rector ha anunciado que le retiraría el máster en el caso de confirmarse el delito de falsedad documental para hacer ver que disponía de dicha titulación.

🔴 @ccifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector. https://t.co/ssmp3T8NFX — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) April 17, 2018

🔴 @ccifuentes renuncia al máster. Más info 👇🏼 https://t.co/pY6UM3PAGp — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 17, 2018

“AJENA” A LAS IRREGULARIDADES

En su carta, la también presidenta del PP de Madrid asegura que cumplió todo lo que le pidió la URJC y todo lo que exigía la ley. También que nada de lo que ha hecho es ilegal y que, si ha habido irregularidades, éstas han sido de tipo “administrativo” en la Universidad y, por tanto, “ajenas” a ella.

“Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título”, señala.