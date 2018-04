Es la noticia del día y lo que parece la puntilla definitiva a la carrera política de Cristina Cifuentes. ‘OK Diario’ ha publicado este miércoles unas imágenes que muestran cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid fue pillada robando en un supermercado de Vallecas en el año 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Tras sustraer de una estantería dos botes de crema anti-edad de la marca Olay y ser descubierta por una dependienta de la sección de perfumería, Cifuentes fue retenida durante 45 minutos por los vigilantes del supermercado Eroski de Vallecas, situado frente a la Asamblea de Madrid, donde ella trabajaba.

En las imágenes del vídeo de seguridad se ve cómo la presidenta madrileña saca del bolso los dos botes de Olay y se los entrega al vigilante. Seguidamente, una vez asumida su culpabilidad, se aprecia cómo la entonces número dos de la Cámara madrileña abona el importe de los productos sustraídos mientras las cámaras de seguridad la inmortalizan.

Sin embargo, según asegura ‘OK Diario’, el comportamiento de Cifuentes ante la reclamación de los guardias de Eroski no fue tan dócil. En un primer momento, negó la sustracción y, más tarde, insistió en que el botín era de su propiedad: “Los llevaba en el bolso cuando entré en el súper“, les espetó.

Los policías llamaron por teléfono a la Comisaría y comunicaron la delicada situación a sus superiores. La respuesta fue: “Que la pongan inmediatamente en libertad”. Y así sucedió: Cifuentes pagó, quedó en libertad y abandonó de manera discreta el establecimiento por la puerta trasera.

El hurto se produjo el 4 de mayo de 2011 sobre las 11,30 de la mañana. Cifuentes era entonces diputada madrileña y ocupaba el cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea. En aquella fecha, la Cámara regional estaba disuelta porque 35 horas después arrancaba la campaña de las elecciones autonómicas del 22-M, pero la dirigente popular mantenía su acta de diputada porque era miembro de la Mesa de la Diputación Permanente.

Tras publicarse estas imágenes a primera hora de la mañana, Twitter es un auténtico hervidero. Reacciones políticas, periodísticas, bromas chistes… Este miércoles sólo se habla del hurto de Cifuentes, que ha llevado a Eroski, Olay y OKDiario a convertirse en trending topic.

Para que luego no digáis que la guerra de lanzamiento de caca entre las diferentes bandas de la mafia gobernante no tienen su punto divertido. 🙈 pic.twitter.com/namKV1B9U6

Las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían: tamayazo, Gurtel, ex presidentas con tramas de espías, expresidentes con bolsas de dinero negro en Colombia, compra de medios afines.

Por eso con cambiar a Cifuentes no basta: hay que limpiar la institución.

— Rita Maestre (@Rita_Maestre) April 25, 2018