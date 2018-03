La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que existe una “cacería política y personal” contra su persona y ha avanzado que interpondrá una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del ‘eldiario.es’, Ignacio Escolar, por publicar una información “falsa, parcial y tendenciosa” sobre sus notas en el máster que cursó el curso 2011-21 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Así lo ha trasladado la también presidenta del PP de la Comunidad de Madrid durante su intervención en abierto durante la reunión del Comité Ejecutivo de la formación que se ha celebrado este lunes y en relación a la polémica de sus calificaciones del máster sobre Derecho Autonómico en la URJC.

Cifuentes, que no ha admitido preguntas de los periodistas, ha asegurado que ella ha sido “injuriada” y “calumniada” por el “ataque feroz” que ha sufrido durante la última semana, de la que se ha aprovechado el “adversario político” y ha avanzando también que solicitará pruebas periciales para demostrar que las acusaciones son falsas y que ella fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas.

“Me consta que la subsanación de actas afectó a más alumnos, no solo a mi”, ha dicho, negando al tiempo que recibiera “ningún trato de favor”. “La realidad es que me matriculé y al término de ese máster defendí el correspondiente trabajo”, ha explicado. Asimismo, ha atribuido lo ocurrido a un “error informático ajeno” a su responsabilidad.

Cifuentes ha apoyado sus argumentos en los testimonios de los profesores de la universidad y en los documentos que ha remitido a los medios de comunicación. Asegura que lo publicado son “conjeturas, verdades a medias, elucubraciones y mentiras” y ha felicitado al centro por abrir una investigación con el fin de aclarar lo sucedido hace cuatro años. “No he recibido ningún trato de favor”, ha insistido.

💬 @ccifuentes : “El caso del máster es un nuevo intento de cacería, fundamentado en una mentira parcial y tendenciosa que busca dañar mi imagen. He aportado todas las pruebas necesarias”. #CEAPPmadrid 👇 pic.twitter.com/xnyJxQdDgJ

💬 @ccifuentes : “Por todo ello, voy a presentar una querella criminal contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. Ha llegado la hora de la justicia, las injurias no pueden salir gratuitas”. #CEAPPmadrid pic.twitter.com/Tlbcx09YzY

El director de ‘eldiario.es’ contestaba a través de su cuenta de Twitter instantes después del anuncio de Cifuentes. “Tenemos la verdad de nuestra parte. Hemos mostrado todos los documentos y demostrado las irregularidades y las contradicciones de sus distintas versiones. Cifuentes hoy responde con una querella porque no tiene explicaciones coherentes con las que contestar“, ha indicado el periodista, para añadir: “Y lo más importante: tenemos a 25.000 socios y socias que nos apoyan. Mientras contemos con su ayuda, nunca nos vamos a rendir”.

En otro tuit, Ignacio Escolar ha agregado: “No es la primera vez que me lleva a los tribunales un presidente autonómico de Madrid. El anterior fue Ignacio González y perdió. Gané en primera instancia, en el TSJ de Madrid y hasta el Tribunal Supremo me acabó dando la razón”.

