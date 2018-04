Ciudadanos ha exigido este lunes la dimisión de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, después de que el PP no haya respaldado su propuesta para crear una comisión de investigación que esclarezca si la mandataria obtuvo su título de máster de forma fraudulenta.

Salto cualitativo en el asunto del máster de Cristina Cifuentes. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes formalmente la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, ha dado al PP de plazo hasta que acabe el mes de abril para que proponga un “candidato alternativo” para que ocupe la presidencia “de forma interina” hasta 2019, cuando se celebrarán de nuevo elecciones autonómicas.

Aguado se ha resistido a decir si, en caso de que el PP no se acepte esta exigencia, se sumarán a la moción de censura propuesta por el PSOE y que cuenta con el apoyo de Podemos. “No descartamos ningún escenario, pero confiamos en el sentido común del PP”, ha dicho el responsable de Ciudadanos en la Asamblea regional. “Espero que no sean tan irresponsables de teniendo la oportunidad de seguir con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en sus manos la dejen pasar”, ha añadido.

📽️ @ignacioaguado “Desde @CiudadanosCs exigimos la dimisión formal de la señora @ccifuentes y pedimos al @PPopular un candidato alternativo a la presidencia de la Comunidad de Madrid” pic.twitter.com/ko1UIhwLMs — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) April 9, 2018

Hoy el PP ha dicho NO a abrir una comisión de investigacion para conocer la verdad del #CasoCifuentes No tienen remedio. Siguen anteponiendo sus intereses al de los madrileños. Cifuentes debe dimitir y dejar paso a un presidente interino hasta 2019. — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) April 9, 2018

“DESVIRTUANDO” LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Esta decisión de Ciudadanos llega después del ultimátum de 48 horas dado al PP para que aceptasen una comisión de investigación propuesta por la formación naranja sobre el máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Según Aguado, el PP ha respondido a su ultimátum “desvirtuando la comisión de investigación desde la primera letra hasta la última, convirtiéndola en una persecución contra periodistas y profesores que han colaborado y han querido conocer la verdad”.

A juicio del líder de Cs en Madrid, el texto que ha presentado el PP diciendo que no están de acuerdo con la comisión, además de que lo han recibido fuera de plazo, recoge la actitud de los populares, que buscan convertir la comisión en una “persecución contra fuentes y periodistas”. “Es el mundo al revés”, ha aseverado.

Se demuestra que el PP quería tapar la verdad: impide la investigación en la Asamblea del caso Cifuentes. La presidenta debe dimitir y la lista más votada proponer un presidente interino hasta 2019. Los madrileños se merecen poner fin a este escándalo. https://t.co/TQPjL0dZNO — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 9, 2018