El inicio del enfrentamiento en Twitter arrancaba con las declaraciones de Cifuentes, que reclamaba a Colau “contundencia” frente a lo que ha denominado “violencia contra turistas”, conocido en las redes como #turismofobia.

Con una captura del titular, Colau daba la razón a Cifuentes en cuanto a la contundencia a condenar los hechos, pero le recriminaba el “alarmismo” y “difamación” con ese tipo de declaraciones. Además, pedía a la presidenta madrileña que “no utilice un caso aislado para distorsionar la imagen de Barcelona”.

Contundencia toda, @ccifuentes, pero no alarmismo ni difamación: no utilice caso aislado para distorsionar imagen BCN pic.twitter.com/txfjNCzaFq — Ada Colau (@AdaColau) August 7, 2017

Además, Colau añadía otro tuit en el que aseguraba que la Ciudad Condal está muy orgullosa de poder presumir de ser “una ciudad cohesionada, abierta y amable con sus ciudadanos y sus visitantes”. A fin de intentar que el enfrentamiento no fuera a mayores, la alcaldesa barcelonesa comentaba que “me consta que Madrid también” en relación a las mismas cualidades de Barcelona.

BCN se enorgullece de ser una ciudad cohesionada, abierta y amable con sus ciudadanos y sus visitantes.

Me consta que Madrid también — Ada Colau (@AdaColau) August 7, 2017

Por su parte, Cristina Cifuentes respondía también a través de Twitter. Intentando zanjar la conversación, la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostraba menos contundente que en sus declaraciones anteriores y daba la razón a Colau en cuanto a lo “extraordinaria” que es la ciudad de Barcelona.

Eso sí, Cifuentes recomendaba a Colau que tendría que “recuperar la apertura al mundo que la hizo grande”. Antes de enviar saludos a la alcaldesa, la presidenta deseaba que “ojalá sea así”, en relación a la apertura de la que hablaba.

📢 Barcelona es una extraordinaria ciudad, que debería recuperar la apertura al mundo que la hizo grande. Ojalá sea así. Saludos @AdaColau https://t.co/F4vGomBIw8 — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) August 7, 2017

Muchos no dudaban en dar la razón a Cifuentes, asegurando como ella que no se trata de un caso aislado sino de ataques repetidos, comentando que vivir allí es cada vez peor. Otros, en el hilo de Colau, pedían al igual que ella que no se magnificaran los hechos ni se desataran las alarmas.

No es un caso aislado. Es una estrategia penosa y lamentable — Ricardo Miranda (@ricard0miranda) August 7, 2017

Como puedes ver, en Cat, estamos rodeados. Se está convirtiendo en un asco y una pena vivir aquí 😡😡😡 — rosamariafer (@rosaes760) August 7, 2017

Al igual que Colau y Cifuentes, muchos otros tuiteros llevan días haciendo de la turismofobia uno de los temas más comentados en las redes sociales.