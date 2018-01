Fueron alrededor de 400 las personas que se concentraron ante el ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) este pasado jueves. Lo hicieron con lazos amarillos y carteles de “libertad presos” para pedir la salida de la cárcel de Junqueras, Forn y ‘los Jordis’.

Organizado por ANC y Ómnium, el cónclave independentista en el pueblo de Junqueras contó con la presencia de Joan Tardá, Jordi Turull, Marcel Mauro y Agustó Alcoberro.

Aunque habían promovido ‘aquelarres’ similares en otros puntos de Cataluña, las dos entidades independentistas pedían mayor concentración en el pueblo de Junqueras. Eso se tradujo en sólo cerca de 400 personas, cuyas fotos ya están en redes sociales. Los propios perfiles de ANC y Ómnium compartían las imágenes de estos cónclaves.

“Nunca un proceso judicial ha podido resolver un conflicto político”, decía el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro. Éste que ha pedido también “persistir contra la represión del Estado”.

Por su parte, el vicepresidente de Ómnium, Marcel Mauri, destacaba el clima “de absoluta anormalidad democrática” en Cataluña. Como Junqueras, reiteraba que “somos profundamente cívicos, pacíficos y democráticos porque somos gente de paz. Nuestra única arma es la palabra”.

“Libertad” y “No hay derecho, no hay justicia” eran algunas de las consignas que se gritaban en la concentración. Una manifestación que ha terminado con ‘L’estaca’ y ‘Els segadors’.

📽 @AgustiAlcoberro Avui hem tornat a sortir al carrer per denunciar que hi ha quatre persones de pau injustament empresonades per les seves idees. La seva dignitat és tan gran com la nostra voluntat de no doblegar-nos. Per la seva llibertat i la del nostre país. #Llibertat! 🎗 pic.twitter.com/OixqAdcSoS

