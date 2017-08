Después de conocerse que Aena podría llevar a cabo sanciones de hasta 300.000 euros a la empresa Eulen, encargada de la gestión de la seguridad del aeropuerto de El Prat, Twitter se ha llenado de mensajes que ven toda una teoría conspiranoica sobre la relación entre esta huelga indefinida que arrancará el 14 de agosto con paradas de 24 horas, con el proceso secesionista.

Los independentistas aseguran que se trata de una maniobra del Gobierno de Rajoy para tener más razones para actuar en Cataluña. Otros, opinan que el caos sólo sirve para que los catalanes piensen que estarán mejor fuera de España. Y otros tantos responden a los anteriores quitando hierro a la huelga, recordando que los paros son un derecho constitucional y que en otras ciudades, especialmente en Madrid, se han producido situaciones similares.

(“Pues miren, #Eulen es la empresa a la que el Gobierno de Artur Mas y Boi Ruiz querían adjudicar la externalización del CAP de Escala entre otros”).

(“Supongo que todo el mundo es consciente de que la huelga de El Prat no es más que una guerra abierta y sucia del Estado”).

Si us preocupeu del l'indústria del turisme a BCN. Perquè calleu per les llargues cues provocades al Prat per la Policia Nacional i Eulen

— E. Gutièrrez *X 1-O (@ErnestGutiGal) August 3, 2017