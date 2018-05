El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles la apertura de perfiles en redes del autollamado ‘Consejo de la República’. Un instrumento con el que pretende, desde el extranjero, avanzar en el objetivo de proclamar la república en Cataluña.

Un par de horas después, el perfil del ‘Consejo’ ya acumulaba más de 14.300 seguidores. Y, a su vez, seguía sólo a 24 perfiles. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, el de Puigdemont. También otros como los de Junqueras, Romeva, Rull, Borrás o Forn y los de partidos como ERC o la CUP.

La cuenta, que no está verificada, es @CatalanCouncil, se establece en Bélgica y adjunta como web la página governrepublica.org.

El primer mensaje de esta cuenta es una bienvenida en inglés junto a los perfiles en otras redes sociales de este autodenominado ‘Consejo de la República’.

Welcome to the official profile of the Catalan Republican Council. It's time to start the construction of the #CatalanRepublic

— Catalan Republican Council (@CatalanCouncil) May 16, 2018