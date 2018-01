Cs, PSC y PP se niegan a la última locura de Puigdemont: investidura telemática

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha planteado este lunes ser investido presidente de la Generalitat de manera telemática. Una vez hecho, volvería a Cataluña inmediatamente, aún a riesgo de ser detenido por la justicia.

La propuesta pretende desenmarañar las negociaciones y dejar que los trámites parlamentarios sigan su curso. También supone que la Mesa del Parlamento catalán, que tendrá que constituirse el 17 de enero, de el visto bueno a la modificación del reglamento. El objetivo no es otro que dar validez al proceso de elección de presidente de manera telemática. Algo sin precedentes.

La detención de Puigdemont una vez regresara a España daría “simbolismo” a su actuación. Muchos le creerían un mártir y no un huido de la justicia.

Desde Cs, PSC y PP se oponen a esta nueva locura independentista. Albert Rivera aseguraba que el expresidente catalán “vive en Matrix”. El líder de Cs ridiculizaba la propuesta de manera contundente. “Los que no nos hemos tomado la pastilla no entendemos su mundo, el de una república que no existe y que piensa que puede gobernar por Skype o Whatssapp; el nacionalismo choca con el principio de realidad”, ha dicho Rivera.

📡 @Albert_Rivera "Le pedimos a los políticos separatistas que vuelvan al sentido común, salgan de su 'Matrix' y elijan un candidato que no esté imputado" #ActualidadCs pic.twitter.com/yS3xoit6qp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) January 8, 2018

Por su parte, Miquel Iceta se ha limitado a rechazarla y explicaba que el presidente de la Generalitat “debe estar en Cataluña”. “No se han de elegir a personas que no podrán ejercer sus funciones”, decía.

Iceta ha pedido también al Parlamento catalán que se actúe bajo las leyes. Además, ha recordado que no se contempla el voto telemático en sus estatutos salvo casos excepcionales y nunca para “actos tan relevantes” como una investidura.

“Un presidente telemático ni holográfico no existe, ni ninguno de los mecanismos que se han suscitado para nuestra sorpresa. No hablemos de cosas que no existen, no contribuyamos a que haya una especie de doble realidad que solo existe en la mente de algunos”, ha explicado.

No s’han de triar persones que no podran exercir les seves funcions https://t.co/tjd7Q1BGSz — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) January 8, 2018

Por último, el PP ya ha adelantado que hará todo lo posible por evitarlo. Además, calificaban la propuesta de “surrealista”.