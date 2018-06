Frankenstein. La palabra se ha oído hasta la saciedad en los últimos días. Es la forma con la que se trata de desprestigiar la forma en la que Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa. Con ese término se hace referencia al hecho de que la moción de censura con la que el PSOE ha logrado tumbar a Mariano Rajoy haya contado con apoyos tan diversos y variopintos como Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV, Bildu y Nueva Canarias.

“Gobierno Frankenstein” ha estado la última semana en boca de políticos, periodistas y ciudadanos anónimos en contra de esa moción. Y eso pese a que el PSOE ya anunció que su Ejecutivo sería monocolor, con lo que, de utilizarse esa expresión, sería más correcto “investidura Frankenstein”.

Lo que muchos no saben, sin embargo, es que el padre de ese apelativo es Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue en el verano de 2016, cuando España acababa de salir de sus segundas elecciones generales y no existía una mayoría parlamentaria clara. Pablo Iglesias pedía entonces a Pedro Sánchez intentar una investidura con los mismos partidos que ahora le han dado el triunfo en la moción de censura.

El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE se sirvió de la metáfora del monstruo imaginado por Mary Shelley -creado a partir de diversas partes de cadáveres diseccionados- para criticar esa vía para investir a Sánchez con el apoyo de Podemos, nacionalistas e independentistas.

“Pablo Iglesias no puede seguir jugando con la gente y decir que hay posibilidad de un gobierno de izquierdas cuando no es verdad. Que yo sepa, PNV y CDC no son de izquierdas y Esquerra es independentista. Eso no suma, sería una investidura Frankenstein. Él tiene un partido variopinto, con independentistas, anticapitalistas y ecosocialistas; a él puede ser que no le choque hacer una investidura con independentistas, pero el PSOE no puede hacerlo”, dijo Rubalcaba en los cursos de verano de la Universidad Complutense de San Lorenzo de El Escorial.

DE RAJOY A RIVERA: EL INVENTÓ CALÓ

El ‘invento’ de Rubalcaba ha calado en los dirigentes de PP y Ciudadanos y hasta el propio Mariano Rajoy lo utilizó durante su discurso en el debate de la moción de censura. “Lo que está haciendo el PSOE es decirle a los del Gobierno Frankenstein’ que si no le votan tendrá que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones, y a los de Ciudadanos les está diciendo que como le siga exigiendo adelantar las elecciones, se va con el Gobierno Frankenstein”, señaló Rajoy.

También Albert Rivera mentó al monstruo en ese mismo debate: “No quiero un Gobierno zombie, pero tampoco quiero un Gobierno Frankenstein”.