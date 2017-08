Cuando Trump tuiteaba indignado porque Obama se cogiera vacaciones

Durante las vacaciones de Trump, que coincidirán con el tradicional receso de los congresistas, se aprovechará para cambiar el sistema de calefacción y aire acondicionado de la Casa Blanca, instalado hace 27 años. Su descanso estará, además, blindado, con fuertes medidas de seguridad que incluirán drones para controlar el espacio aéreo.

La cierto es que Trump se ha alejado de la Casa Blanca con frecuencia. Desde su investidura, ha pasado 13 de los 28 fines de semana lejos de Washington, generalmente en sus clubes de golf, en Palm Beach, Florida, o en Bedminster, Nueva Jersey. También pasó el fin de semana del Día del padre, la tercera semana de junio, en Camp David, la casa de descanso presidencial en Maryland.

Como le ha ocurrido con otros asuntos, Trump ha cambiado su visión sobre las vacaciones siendo presidente. Y es que, años atrás, recurría al populismo y criticaba a su predecesor en el cargo, Barack Obama, por jugar al golf o tomarse unos días de descanso.

"Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." — Think Like A Billionaire — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2012

“No te tomes vacaciones. ¿Cuál es el punto? Si no estás disfrutando tu trabajo, estás en el trabajo equivocado“, tuiteaba en 2012, una frase recogida en su libro ‘Trump: piensa como un billonario’, publicado en 2004. Ese mismo año dijo en una entrevista con Larry King: “La mayoría de la gente de éxito que conozco no se toma vacaciones. Sus negocios son sus vacaciones. Yo rara vez me voy. Tú lo sabes Somos amigos, ¿cuántas veces me has visto irme?”.

Además, durante la campaña electoral, cuando trataba de arañar el máximo número de votos, aseguró: “Raramente dejaré la Casa Blanca, porque hay mucho trabajo que hacer. No voy a ser un presidente que tome vacaciones. No seré un presidente que se tome descansos”.

En su cuenta de Twitter también ha lanzado mensajes en este sentido:

Pres. Obama is about to embark on a 17 day vacation in his ‘native’ Hawaii, putting Secret Service away from families on Christmas. Aloha! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2013

“El presidente Obama va a embarcarse en unas vacaciones de 17 días en su ‘nativo’ Hawaii, poniendo a los agentes del servicio secreto lejos de sus familias en Navidad. ¡Aloha!”

When will Obama next go on vacation if he wins the election? The day after. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2012

“¿Cuándo se irá Obama de vacaciones si gana la próxima elección? El día después”

President Obama has a major meeting on the N.Y.C. Ebola outbreak, with people flying in from all over the country, but decided to play golf! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2014

“El presidente Obama tiene una importante reunión en Nueva York sobre la crisis del Ébola, con personas volando desde todos los puntos del país, pero él ha decidido jugar al golf”.

Obama has admitted that he spends his mornings watching @ESPN. Then he plays golf, fundraises & grants amnesty to illegals. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2014

“Obama ha reconocido que pasa sus mañanas viendo ESPN. Luego juega al golf, recauda fondos y da amnistías a inmigrantes ilegales”.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014

“¿Os podéis creer que, con todos los problemas y dificultades que afronta Estados Unidos, el presidente Obama pase el día jugando al golf? Es peor que Carter”.

The Obama's Spain vacation cost taxpayers over $476K http://t.co/W6kIpd5x They love to spend money. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2012

“Las vacaciones de Obama en España le han costado a los contribuyentes 476.000 dólares”.

We pay for Obama's travel so he can fundraise millions so Democrats can run on lies. Then we pay for his golf. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014

“Pagamos por los viajes de Obama para que pueda recaudar millones y para que los demócratas sigan gobernando con mentiras. Luego, pagamos por su golf”.