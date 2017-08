Fue en la madrugada del pasado sábado cuando los responsables del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) canceló un festival de cultura urbana que se celebraba en el paseo marítimo. Aunque contaba con la autorización del consistorio, las quejas de los vecinos por el lenguaje machista y racista de la ‘batalla de gallos’ de rap, hizo que finalmente se cancelara el evento.

Los ciudadanos de la localidad valenciana se rebelaron contra las expresiones violentas, machistas y racistas que vertieron los jóvenes en esta ‘batalla de gallos’, un concurso de improvisación a ritmo de rap.

Los vecinos consideraron que no era el lugar más adecuado para realizar el concurso y que las letras eran, sin duda, censurables. Fueron varios los habitantes que decidieron llamar a la Policía para denunciar lo sucedido, tras lo cual el alcalde de Cullera suspendió el festival, que estaba ya en la recta final.

El Ayuntamiento asegura que no tiene constancia real del lenguaje utilizado, tan sólo los testimonios de los vecinos, mientras que la empresa organizadora no ha hecho declaraciones. El vídeo resumen del evento, compartido en YouTube, no recoge ninguna de las letras machistas ni racistas denunciadas.

En un momento en el que aún colea la lista ‘prohibida’ del Instituto Vasco de la Mujer, muchos son los que han comentado en redes que el rap es tan machista como muchas de las letras de reaggeton.