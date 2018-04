La CUP estalla contra Puigdemont por su felicitación a Israel

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont felicitó este jueves a través de su cuenta de Twitter a Israel por el 70 aniversario de su “independencia”, proclamada en el año 1948. Este comentario no gustó nada a la CUP, que así se lo hizo saber en esta misma red social con una respuesta muy contundente.

“Felicidades Israel en el 70 aniversario de la independencia. Vuestra lucha contra la adversidad y vuestro espíritu de sacrificio se ha ganado nuestro respeto en Cataluña”, apuntó Puigdemont en un mensaje escrito en inglés.

Congratulations Israel on the 70th anniversary of your Independence. Your struggle against adversity and your spirit of self-sacrifice has gained our respect in Catalonia #yomhaatzmaut

Poco después llegaba la respuesta de la CUP, también en inglés: “Nosotros no respetamos la forma en la que Israel ha ocupado, violado y asesinado a palestinos. Nunca aceptaremos ningún apartheid ni estado colonialista”.

Y añadió: “Es una vergüenza felicitar al racista, sionista y asesino estado de Israel. Debería de ser condenado y sancionado”.

We do not respect the way how Israel has occupied, violated and killed Palestinian people. We'll never accept any apartheid or colonialist State. It is a shame to congratulate this racist, zionist and killer State of Israel. It must be condemned and sanctioned

— CUP Països Catalans (@cupnacional) April 19, 2018