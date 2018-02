El dardo de Puigdemont a ERC bajo la luz de la luna llena

Lluitem per assolir la fita més gran a què podem aspirar: la llibertat. Molts creuen que és impossible, molts altres treballen per impedir-ho i alguns tenen por de fer-ho realitat. Jo confio en vosaltres i amb l'esperit de lluita de moltes generacions que ens empeny… ho aconseguirem! 🐾

A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Feb 12, 2018 at 2:20pm PST